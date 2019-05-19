ФК «Львів» переміг на виїзді «Олександрію» та зберіг шанси на потрапляння в Лігу Європи

За підсумками першої частину чемпіонату футбольний клуб «Львів» був серед претендентів на потрапляння у Лігу Європи. Але після цього команда видала шість поразок поспіль, чим ускладнила собі завдання потрапити у єврокубки. І от у виїзному матчі проти «Олександрії» львів'яни нарешті перервали свою невдалу серію.

Розпочали матч команди активно. На 13-й хвилині Алваро втікав від захисників до воріт «Олександрії». Сам вирішив не пробивати, а скинути під удар вільному Педро. Однак пас не вдався, м'яч вибили на кутовий. Після навісу з кута поля голкіперу «Олександрії» Паньківу довелося вступати в гру - небезпечно головою пробивав Парамонов.

Відповіла на це «Олександрія» небезпечним ударом Бухала зі штрафного з 20-ти метрів. М'яч перелетів через стінку та направлявся у нижній кут воріт. Але воротар Бандура у стрибку намертво зловив м’яч.

Згодом Бруно мав ще одну можливість збити гол, але пробив вище воріт. Не забив нападник і у другому таймі, коли спочатку не переграв Паньківа, а згодом під його удар кинувся Бабогло.

Та саме Бруно став співавтором голу. Він отримав навіс на фланг, де зумів втекти від опікуна. Увійшовши у штрафний майданчик, бразилець скинув м'яч під удар своєму земляку Педро, який пробив у дотик в дальній кут воріт.

«Олександрія» намагалася зрівняти рахунок, але пробити точно по воротах Бандури команда Шарана так і не змогла. У підсумку перемога «Львова», яка залишає шанси команді на потрапляння у кваліфікацію Ліги Європи. Правда для цього треба виграти наступні три матчі, і щоб «Маріуполь» чи «Зоря» свої матчі програла.

Олександрія — Львів 0:1

Гол: Педро, 59