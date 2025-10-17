Фонд держмайна продасть хлібокомбінат на Буковині за понад 215 млн грн
Торги заплановані на 30 жовтня
На Буковині Фонд держмайна виставив на продаж хлібокомбінат із млином та елеватором. Початкова вартість комплексу зі спорудами – понад 215 млн грн. Це Неполоковецький комбінат хлібопродуктів, який у 2024 році вже намагалися продати. Однак торги не відбулися.
За даними Української універсальної біржі, торги заплановані на 30 жовтня, а стартова вартість об’єкта становить понад 215,7 млн грн без податку на додану вартість. Комплекс «Неполоковецького комбінату хлібопродуктів» розташований на двох земельних ділянках загальною площею 19,9 га у селищі Неполоківці, за 27 км від Чернівців.
Основна діяльність підприємства – це виробництво продукції борошномельно-круп’яної промисловості. До складу комплексу входять десятки об’єктів нерухомості, зокрема, млин, елеватор, виробничий корпус, авторозвантажувач, склади та інші господарські споруди. На території також є пекарня, столярний цех, власна котельня. Усі приміщення мають загальну площу майже 42 тис. м2. Автопарк підприємства налічує близько 20 одиниць транспорту та спеціальної техніки, а також понад 1200 одиниць обладнання та інших активів.
Додамо, що «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів» вже не вперше хочуть продати з аукціону. У червні 2024 року його намагалися продати з початковою ціною у 217,4 млн грн, однак торги не відбулися.