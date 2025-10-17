Йдеться про Неполоковецький комбінат хлібопродуктів

На Буковині Фонд держмайна виставив на продаж хлібокомбінат із млином та елеватором. Початкова вартість комплексу зі спорудами – понад 215 млн грн. Це Неполоковецький комбінат хлібопродуктів, який у 2024 році вже намагалися продати. Однак торги не відбулися.

За даними Української універсальної біржі, торги заплановані на 30 жовтня, а стартова вартість об’єкта становить понад 215,7 млн грн без податку на додану вартість. Комплекс «Неполоковецького комбінату хлібопродуктів» розташований на двох земельних ділянках загальною площею 19,9 га у селищі Неполоківці, за 27 км від Чернівців.

Основна діяльність підприємства – це виробництво продукції борошномельно-круп’яної промисловості. До складу комплексу входять десятки об’єктів нерухомості, зокрема, млин, елеватор, виробничий корпус, авторозвантажувач, склади та інші господарські споруди. На території також є пекарня, столярний цех, власна котельня. Усі приміщення мають загальну площу майже 42 тис. м2. Автопарк підприємства налічує близько 20 одиниць транспорту та спеціальної техніки, а також понад 1200 одиниць обладнання та інших активів.

Додамо, що «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів» вже не вперше хочуть продати з аукціону. У червні 2024 року його намагалися продати з початковою ціною у 217,4 млн грн, однак торги не відбулися.