Порт «Усть-Дунайськ» розташований у Вилковому Донецької області

Регіональне відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївських областях уперше продало морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Під час торгів ціна порту зросла майже чотири рази. Його придбала.

На продаж виставили три активи – сам порт у Вилковому Одеської області, портопункт «Кілія» за 54 км від Дунаю і базу обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш.

Після початку повномасштабної війни порт був заблокований, проте вже 1 квітня відновив роботу. З того часу через порт пройшло 153 тис. тонн зерна. Крім цього, порт обробляє імпортні вантажі, наприклад, сіль, рис.

Порт виставили на продаж зі стартовою ціною 60 млн грн. Аукціон відбувся 17 січня на сайті публічних продажів Prozorro.Продажі. Під час торгів його вартість зросла у майже чотири рази.

Участь у аукціоні взяли 8 учасників. Найбільшу ціну запропонувало ТзОВ «Еліксир Україна», яке зголосилось купити майно порту за 201 млн грн. ФДМУ повідомив компанії про намір підписати угоду купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Еліксир Україна» зареєстрована 6 років тому у Вінниці й займається рослинництвом. Одноосібним власником компанії є одеський підприємець Валерій Віхренко.