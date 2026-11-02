Нерухомість розташована на вул. Залізничній, 6Б у селищі Красне

Фонд державного майна продав комплекс будівель і споруд виробничого призначення разом з обладнанням за 21,3 млн грн у селі Красне на Львівщині. Під час торгів вартість зросла у 63 рази. Переможцем торгів стала львівська будівельна компанія «Нова Оселя».

Йдеться про комплекс будівель із 15 об’єктів нерухомості загальною площею 2466,5 м² на вул. Залізничній, 6Б у селищі Красне, Золочівського району, Львівської області. До складу об’єкта приватизації входять склади, низка цехів, котельня, піднавіси цеху, під’їзна залізнична колія. Разом з тим продають обладнання: меблі, верстати, багатопильний станок «Пауль», котли, насоси тощо. Комплекс виставили на аукціон 9 жовтня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною – 338 тис. грн.

Торги провели 30 жовтня 2026 року через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Участь у них взяло 20 учасників. Під час торгів вартість зросла у 63 рази.

Переможцем стала будівельна компанія «Нова Оселя», яка запропонувала купити комплекс за 21,3 млн грн. Її ставка виявилася вищою на 100 тис. грн за ставку іншого учасника торгів – ТзОВ «Альянс Буд Транс Логістик». Оплата за лот ще не відбулася, як і не підписано договір, тож може бути, що переможець відмовиться від покупки на користь наступного покупця.

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Фото зі сторінки аукціону

Додамо, що раніше цей комплекс виставляли на аукціон п’ять разів, вперше наприкінці жовтня 2023 року. Стартова ціна за лот тоді становила 116 тис. грн. Проте через дискваліфікацію учасників-переможців аукціон вважався таким, що не відбувся.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Нова Оселя» зареєстрована 20 років тому у Львові. Її засновником та кінцевим бенефіціаром є Тарас Дідик, бізнес-партнер депутата Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Назарія Бербеки.