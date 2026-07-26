Норріс переміг на Гран-прі Угорщини, Ферстаппен завдяки фіаско Піастрі став другим
Льюїс Гамільтон у другій гонці поспіль заробив 5-секундний штраф
У неділю, 26 липня, на трасі Хунгароринг, яка вважається однією з найповільніших і найзвивистіших трас календаря, відбулась одинадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Угорщини.
У кваліфікації, яка пройшла напрередодні, поул завоював Ландо Норріс з команди McLaren. Другу сходинку посів Льюїс Гамільтон з Ferrari, однак через штраф за за блокування Оскара Піастрі він опустився на п’яте місце, пропустивши напарника Шарля Леклера. Третім стартував сам Піастрі.
Переможцем Гран-прі Угорщини став Ландо Норріс. Другим завдяки аварії Піастрі, в якого відмовила коробка передач, став Макс Ферстаппен, а третім на фініш приїхав лідер загального заліку Кімі Антонеллі. Четвертим став Гамільтон, але через 5-секундний штраф за перевищення швидкості на піт-лейні він поступиться позицією Леклеру.
Провалив гонку Джордж Расселл (Mercedes) – мотор його боліда на старті перейшов у режим «не заглохнути» і відкинув претендента на титул на останнє місце. Зрештою, британець зумів перетворити свою невдачу в 7-му сходинку.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Варто згадати про пілотів RB, які приїхали в очках, а також Ніко Хюлькенберга (Audi), який фінішував у топ-10.
Гран-прі Угорщини, топ-10:
- 1. Ландо Норріс (McLaren) – 70 кіл
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +15,080
- 3. Кімі Антонеллі (Mercedes) +18,728
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +23,840
- 5. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +24,540
- 6. Ісак Аджар (Red Bull) +55,488
- 7. Джордж Расселл (Mercedes) +57,503
- 8. Ліам Лоусон (RB) +1 коло
- 9. Ніко Хюлькенберг (Audi) +1 коло
- 10. Арвід Ліндблад (RB) +1 коло
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 210 очок
- 2. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 169
- 3. Джордж Расселл (Mercedes) – 160
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) – 138
- 5. Ландо Норріс (McLaren) – 128
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 109
- 7. Оскар Піастрі (McLaren) – 92
- 8. Ісак Аджар (Red Bull) – 68
- 9. Ліам Лоусон (RB) – 43
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) – 42
У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren на 87 очок.
Кубок конструкторів:
- 1. Mercedes – 379
- 2. Ferrari – 307
- 3. McLaren – 220
- 4. Red Bull – 177
- 5. RB – 66
- 6. Alpine – 61
- 7. Haas – 21
- 8. Audi – 12
- 9. Williams – 11
- 10. Aston Martin – 1
- 11. Cadillac – 0
Наступна гонка відбудеться аж за місяць, 23 серпня, в Нідерландах.