Ландо Норріс

У неділю, 26 липня, на трасі Хунгароринг, яка вважається однією з найповільніших і найзвивистіших трас календаря, відбулась одинадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Угорщини.

У кваліфікації, яка пройшла напрередодні, поул завоював Ландо Норріс з команди McLaren. Другу сходинку посів Льюїс Гамільтон з Ferrari, однак через штраф за за блокування Оскара Піастрі він опустився на п’яте місце, пропустивши напарника Шарля Леклера. Третім стартував сам Піастрі.

Переможцем Гран-прі Угорщини став Ландо Норріс. Другим завдяки аварії Піастрі, в якого відмовила коробка передач, став Макс Ферстаппен, а третім на фініш приїхав лідер загального заліку Кімі Антонеллі. Четвертим став Гамільтон, але через 5-секундний штраф за перевищення швидкості на піт-лейні він поступиться позицією Леклеру.

Провалив гонку Джордж Расселл (Mercedes) – мотор його боліда на старті перейшов у режим «не заглохнути» і відкинув претендента на титул на останнє місце. Зрештою, британець зумів перетворити свою невдачу в 7-му сходинку.

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Варто згадати про пілотів RB, які приїхали в очках, а також Ніко Хюлькенберга (Audi), який фінішував у топ-10.

Гран-прі Угорщини, топ-10:

1. Ландо Норріс (McLaren) – 70 кіл

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +15,080

3. Кімі Антонеллі (Mercedes) +18,728

4. Шарль Леклер (Ferrari) +23,840

5. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +24,540

6. Ісак Аджар (Red Bull) +55,488

7. Джордж Расселл (Mercedes) +57,503

8. Ліам Лоусон (RB) +1 коло

9. Ніко Хюлькенберг (Audi) +1 коло

10. Арвід Ліндблад (RB) +1 коло

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 210 очок

2. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 169

3. Джордж Расселл (Mercedes) – 160

4. Шарль Леклер (Ferrari) – 138

5. Ландо Норріс (McLaren) – 128

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 109

7. Оскар Піастрі (McLaren) – 92

8. Ісак Аджар (Red Bull) – 68

9. Ліам Лоусон (RB) – 43

10. П’єр Гаслі (Alpine) – 42

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren на 87 очок.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 379

2. Ferrari – 307

3. McLaren – 220

4. Red Bull – 177

5. RB – 66

6. Alpine – 61

7. Haas – 21

8. Audi – 12

9. Williams – 11

10. Aston Martin – 1

11. Cadillac – 0

Наступна гонка відбудеться аж за місяць, 23 серпня, в Нідерландах.