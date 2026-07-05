Шарль Леклер нарешті зумів зняти прокляття

У неділю, 5 липня, на легендарному автодромі Сільверстоун відбулась дев’ята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Великої Британії. У кваліфікації, яка пройшла напрередодні, поул завоював Кімі Антонеллі з команди Mercedes. Другу та третю сходинки посіли представники Ferrari – Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон з Ferrari. Чинний чемпіон світу Ландо Норріс (McLaren) став шостим, а 4-разовий чемпіон Формули-1, Макс Ферстаппен із Red Bull, показав сьомий результат.

Переможцем Гран-прі Великої Британії став Шарль Леклер, для якого ця звитяга стала першою в сезоні. Другим фінішував Джордж Расселл, а третім став Льюїс Гамільтон.

До слова, всі шанси на перемогу мав Антонеллі, однак наприкінці гонки у нього несподівано зламалась підвіска і з боксів він уже не виїхав. А в самому ендшпілі в гравій залетів Ферстаппен і застряг там.

Варто зазначити, що гонка фінішувала під сейфті-каром – таке трапилося вперше з Гран-прі Італії 2022 року.

Гран-прі Великої Британії, топ-10:

1. Шарль Леклер (Ferrari) – 52 кола

2. Джордж Расселл (Mercedes) +0,427

3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +0,772

4. Ландо Норріс (McLaren) +1,149

5. Ісак Аджар (Red Bull) +1,598

6. Ліам Лоусон (RB) +2,023

7. Арвід Ліндблад (RB) +2,214

8. Габріель Бортолето (Audi) +2,413

9. Франко Колапінто (Alpine) +3,229

10. П’єр Гаслі (Alpine) +3,445

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 179 очок

2. Джордж Расселл (Mercedes) – 154

3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 147

4. Шарль Леклер (Ferrari) – 108

5. Ландо Норріс (McLaren) – 97

6. Оскар Піастрі (McLaren) – 82

7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 76

8. Ісак Аджар (Red Bull) – 52

9. П’єр Гаслі (Alpine) – 42

10. Ліам Лоусон (RB) – 39

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren вже на 76 очок.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 333 очки

2. Ferrari – 255

3. McLaren – 179

4. Red Bull – 128

5. Alpine – 60

6. RB – 59

7. Haas – 21

8. Williams – 11

9. Audi – 6

10. Aston Martin – 1

11. Cadillac –

Наступна гонка відбудеться за два тижні, 19 липня, в Бельгії.