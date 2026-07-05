Леклер переміг на Гран-прі Великої Британії, фіаско Антонеллі та Ферстаппена
Для Шарля цей подіум став першим в сезоні
У неділю, 5 липня, на легендарному автодромі Сільверстоун відбулась дев’ята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Великої Британії. У кваліфікації, яка пройшла напрередодні, поул завоював Кімі Антонеллі з команди Mercedes. Другу та третю сходинки посіли представники Ferrari – Шарль Леклер і Льюїс Гамільтон з Ferrari. Чинний чемпіон світу Ландо Норріс (McLaren) став шостим, а 4-разовий чемпіон Формули-1, Макс Ферстаппен із Red Bull, показав сьомий результат.
Переможцем Гран-прі Великої Британії став Шарль Леклер, для якого ця звитяга стала першою в сезоні. Другим фінішував Джордж Расселл, а третім став Льюїс Гамільтон.
До слова, всі шанси на перемогу мав Антонеллі, однак наприкінці гонки у нього несподівано зламалась підвіска і з боксів він уже не виїхав. А в самому ендшпілі в гравій залетів Ферстаппен і застряг там.
Варто зазначити, що гонка фінішувала під сейфті-каром – таке трапилося вперше з Гран-прі Італії 2022 року.
Гран-прі Великої Британії, топ-10:
- 1. Шарль Леклер (Ferrari) – 52 кола
- 2. Джордж Расселл (Mercedes) +0,427
- 3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +0,772
- 4. Ландо Норріс (McLaren) +1,149
- 5. Ісак Аджар (Red Bull) +1,598
- 6. Ліам Лоусон (RB) +2,023
- 7. Арвід Ліндблад (RB) +2,214
- 8. Габріель Бортолето (Audi) +2,413
- 9. Франко Колапінто (Alpine) +3,229
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) +3,445
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 179 очок
- 2. Джордж Расселл (Mercedes) – 154
- 3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 147
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) – 108
- 5. Ландо Норріс (McLaren) – 97
- 6. Оскар Піастрі (McLaren) – 82
- 7. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 76
- 8. Ісак Аджар (Red Bull) – 52
- 9. П’єр Гаслі (Alpine) – 42
- 10. Ліам Лоусон (RB) – 39
У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari випереджає McLaren вже на 76 очок.
Кубок конструкторів:
- 1. Mercedes – 333 очки
- 2. Ferrari – 255
- 3. McLaren – 179
- 4. Red Bull – 128
- 5. Alpine – 60
- 6. RB – 59
- 7. Haas – 21
- 8. Williams – 11
- 9. Audi – 6
- 10. Aston Martin – 1
- 11. Cadillac –
Наступна гонка відбудеться за два тижні, 19 липня, в Бельгії.