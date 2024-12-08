Формула-1: Норріс з рекордом переміг на Гран-прі Абу-Дабі, McLaren взяв Кубок конструкторів
У неділю, 8 грудня, в межах останнього етапу Формули-1 сезону 2024 відбулось Гран-прі Абу-Дабі. Перемогу в заїзді здобув пілот McLaren Ландо Норріс, проїхавши всі кола на першій сходинці. Другим фінішував представник Ferrari Карлос Сайнс, а третім – його партнер по команді Шарль Леклер. Як наслідок, перемогу у Кубку конструкторів вперше з 1998 року виборов McLaren, а Ferrari продовжила серію без чемпіонств, яка триває з 2008 року.
Цікаво, що Леклер у цих перегонах стартував 19-м, однак зумів фінішувати на подіуму. Ще з цікавого – Макс Ферстаппен, який ще на Гран-прі Лас-Вегаса оформив титул чемпіона світу, вибив з траси Оскара Піастрі, заробив 10 секунд штрафу, але завершив шостим. Вже на старті зійшов Серхіо Перес, який, за чутками, взимку покине Red Bull. Також цей етап став останнім у Mercedes для Льюїса Гемілтона та останнім у Ferrari для Карлоса Сайнса.
Гран-прі Абу-Дабі, топ-10:
- 1. Ландо Норріс (Mclaren) – 58 кіл
- 2. Карлос Сайнс (Ferrari) +5,832 сек.
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) +31,928 сек.
- 4. Льюїс Гемілтон (Mercedes) + 36,483 сек.
- 5. Джордж Расселл (Mercedes) +37,538 сек.
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +49,847
- 7. П'єр Гаслі (Alpine) +1:12,560 сек.
- 8. Ніко Хюлькенберг (Haas) +1:15,554 сек.
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:22,373 сек.
- 10. Оскар Піастрі (McLaren) +1:23,821 сек.
Не фінішували:
- Вальттері Боттас (Sauber)
- Франко Колапінто (Williams)
- Серхіо Перес (Red Bull)
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 429
- 2. Ландо Норріс (McLaren) – 350
- 3. Шарль Леклер (Ferrari) – 341
- 4. Оскар Піастрі (McLaren) – 291
- 5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 272
- 6. Джордж Расселл (Mercedes) – 235
- 7. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 211
- 8. Серхіо Перес (Red Bull) – 152
- 9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 68
- 10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 37
Кубок конструкторів, очки:
- 1. McLaren – 666
- 2. Ferrari – 652
- 3. Red Bull – 589
- 4. Mercedes – 468
- 5. Aston Martin – 94
- 6. Alpine – 65
- 7. Haas – 58
- 8. RB – 46
- 9. Williams – 17
- 10. Sauber – 4