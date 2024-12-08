Ландо Норріс здобуває свій четвертий подіум в сезоні

У неділю, 8 грудня, в межах останнього етапу Формули-1 сезону 2024 відбулось Гран-прі Абу-Дабі. Перемогу в заїзді здобув пілот McLaren Ландо Норріс, проїхавши всі кола на першій сходинці. Другим фінішував представник Ferrari Карлос Сайнс, а третім – його партнер по команді Шарль Леклер. Як наслідок, перемогу у Кубку конструкторів вперше з 1998 року виборов McLaren, а Ferrari продовжила серію без чемпіонств, яка триває з 2008 року.

Цікаво, що Леклер у цих перегонах стартував 19-м, однак зумів фінішувати на подіуму. Ще з цікавого – Макс Ферстаппен, який ще на Гран-прі Лас-Вегаса оформив титул чемпіона світу, вибив з траси Оскара Піастрі, заробив 10 секунд штрафу, але завершив шостим. Вже на старті зійшов Серхіо Перес, який, за чутками, взимку покине Red Bull. Також цей етап став останнім у Mercedes для Льюїса Гемілтона та останнім у Ferrari для Карлоса Сайнса.

Гран-прі Абу-Дабі, топ-10:

1. Ландо Норріс (Mclaren) – 58 кіл

2. Карлос Сайнс (Ferrari) +5,832 сек.

3. Шарль Леклер (Ferrari) +31,928 сек.

4. Льюїс Гемілтон (Mercedes) + 36,483 сек.

5. Джордж Расселл (Mercedes) +37,538 сек.

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +49,847

7. П'єр Гаслі (Alpine) +1:12,560 сек.

8. Ніко Хюлькенберг (Haas) +1:15,554 сек.

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) +1:22,373 сек.

10. Оскар Піастрі (McLaren) +1:23,821 сек.

Не фінішували:

Вальттері Боттас (Sauber)

Франко Колапінто (Williams)

Серхіо Перес (Red Bull)

Загальний залік пілотів, очки:

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 429

2. Ландо Норріс (McLaren) – 350

3. Шарль Леклер (Ferrari) – 341

4. Оскар Піастрі (McLaren) – 291

5. Карлос Сайнс (Ferrari) – 272

6. Джордж Расселл (Mercedes) – 235

7. Льюїс Гемілтон (Mercedes) – 211

8. Серхіо Перес (Red Bull) – 152

9. Фернандо Алонсо (Aston Martin) – 68

10. Ніко Хюлькенберг (Haas) – 37

Кубок конструкторів, очки:

1. McLaren – 666

2. Ferrari – 652

3. Red Bull – 589

4. Mercedes – 468

5. Aston Martin – 94

6. Alpine – 65

7. Haas – 58

8. RB – 46

9. Williams – 17

10. Sauber – 4