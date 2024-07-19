Аварія сталася ввечері 9 січня 2021 року на трасі Мукачево – Львів у Делятині

Надвірнянський районний суд визнав винним франківця Назара Литвина у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За те, що на смерть збив пенсіонера на пішохідному переході, чоловік отримав 5 років в’язниці.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 15 липня, ввечері 9 січня 2021 року Назар Литвин на Nissan Maxima збив пенсіонера на пішохідному переході траси Мукачево – Львів у Делятині. Від численних травм постраждалий загинув того ж дня у реанімаційному відділенні Надвірнянської лікарні.

Під час судового засідання Назар Литвин не визнав свою вину і розповів, що того вечора разом з попутницею їхав з Івано-Франківська на Буковель. Побачивши знак пішохідного переходу, він зменшив швидкість. У цей час по зустрічній смузі проїжджали чотири автомобілі і після них на перехід відразу вибіг пішохід. Сказав, що не встиг загальмувати, бо загиблий біг, а не йшов. Також він поскаржився на роботу правоохоронців, які, на його думку, провели невдалий слідчий експеримент, і попросив суд виправдати його.

Жінка загиблого розповіла суду, що її чоловік в минулому був вчителем історії, вів здоровий спосіб життя та активно займався спортом. У той день він повертався з тренування і, як зазвичай, йшов по пішохідному переході. Пройшовши половину, він побачив автівку, яка їхала на великій швидкості, тому побіг. Авто його збило і ще 20 метрів протягнуло по дорозі. Постраждала розповіла суду, що після ДТП водій погрожував їй та її внукам і попросила суд справедливо його покарати.

Суд заслухав експертів та переглянув камери відеоспостереження, які підтвердили порушення водієм правил дорожнього руху. Дослідивши матеріали справи, суддя Роман Грещук визнав Назара Литвина винним і призначив йому покарання у вигляді 5 років ув’язнення.

Також засуджений та страхова компанія «Універсальна», з якою у водія був договір, мають виплатити жінці загиблого 348 тис. грн за заподіяну шкоду. На вирок можуть подати апеляцію.