Спільно спеціалісти провели 25 складних операцій пацієнтам з захворюваннями суглобів

У львівській лікарні св. Пантелеймона французькі і українські ортопеди-травматологи провели 25 складних втручань військовим і цивільним пацієнтам з патологіями суглобів. Спеціалісти також обмінялися досвідом.

Стефан Романо – французький ортопед-травматолог із 40-річним досвідом, який спеціалізується на хірургії верхніх кінцівок і співпрацює з футбольним клубом «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ). Під час цієї місії лікар виконав 19 хірургічних втручань, зокрема ендопротезування та артроскопічні операції на плечовому суглобі. Стефан Романо до Львова приїхав увосьме за підтримки благодійного фонду La Chaîne de l'Espoir.

Його колега, травматологиня Енн Вілліот з понад 15-річним досвідом, спеціалізується на хірургії нижніх кінцівок. Лікарка бере участь у гуманітарних проєктах і міжнародних медичних місіях. До Львова вона приїхала вперше та долучилася до шести операцій. Безпосередньо в операційних Енн Вілліот ділилася з українськими колегами практичними навичками сучасного ендопротезування кульшового й колінного суглобів, артроскопії коліна та реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки, а також прочитала для українських фахівців три лекції, повідомили у лікарні.

Oxford Medical у Львові – це комплексна медицина для всієї родини. Тут можна пройти КТ, МРТ, УЗД, здати аналізи, отримати консультацію спеціаліста чи хірургічну допомогу. А завдяки трьом відділенням клініка завжди поруч, у якій би частині міста ви не були.

Загалом у межах двотижневої медичної місії французькі і українські спеціалісти провели 25 складних втручань.

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«Важливість цієї місії передусім полягає в тому, що лікарі з таким великим досвідом роботи готові нас навчати та сприяти нашому розвитку. У більшості випадків ми оперуємо військовослужбовців, тож також ділимося власним досвідом і водночас привертаємо увагу до ситуації в країні», – каже травматологиня лікарні св. Пантелеймона Христина Карпінська.