Футболіст львівських «Карпат» Мар’ян Швед названий кращим гравцем 14-го туру УПЛ

Мар'ян Швед

Півзахисник «Карпат» Мар’ян Швед визнаний «найяскравішим футболістом з усіх, які взяли участь у матчах 14 туру чемпіонату». Так визначила експертна рада УПЛ, куди входять Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Нагадаємо, Мар’ян Швед у матчі проти «Олімпіка» віддав результативний пас на Крістіана Понде, а згодом сам відзначився з пенальті, тим самим принісши «зелено-білим» перемогу на виїзді.

Як повідомили на сайті УПЛ, гравець «Карпат» на один бал випередив півзахисника «Шахтаря» Тайсона.

Варто відзначити, що це вже вдруге Шведа визнають найкращим гравцем УПЛ. До цього таке звання він отримав у 7-у турі, коли оформив дубль у ворота «Динамо» у Києві. Згодом його визнали найкращим гравцем чемпіонату у вересні 2018 року.