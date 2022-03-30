Футболіста Анатолія Тимощука позбавили звання почесного громадянина Луцька
Від початку повномасштабної війни футболіст не коментував ситуацію в Україні
Депутати Луцької міськради одноголосно позбавили Анатолія Тимощука звання «почесного громадянина міста». Футболіст, який наразі живе у Росії та працює у футбольному клубі «Зеніт», не засудив російську агресію в Україні.
Про намір позбавити Анатолія Тимощука цього звання ще 9 березня повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук. Остаточно рішення затвердили на сесії міськради у середу, 30 березня.
«За це рішення проголосувало 35 депутатів. У час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька"», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що люди з таким званням мають ряд привілеїв, зокрема:
- позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами міської ради;
- безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту (за винятком таксі) при пред’явленні посвідчення;
- почесну участь в міських урочистих заходах;
- щомісячну грошову виплату за рахунок коштів бюджету міста у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, при досягненні пенсійного віку;
- безкоштовне медикаментозне забезпечення за рецептами лікарів;
- позачергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, які належать до комунальної власності;
- безкоштовну підписку на газету «Луцький замок».
Додамо, що натомість футболіст з Луцька Артем Федецький записався до лав місцевої територіальної оборони.