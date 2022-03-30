З березня 2017 року Анатолій Тимощук працює помічником тренера в російському футбольному клубі «Зеніт»

Депутати Луцької міськради одноголосно позбавили Анатолія Тимощука звання «почесного громадянина міста». Футболіст, який наразі живе у Росії та працює у футбольному клубі «Зеніт», не засудив російську агресію в Україні.

Про намір позбавити Анатолія Тимощука цього звання ще 9 березня повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук. Остаточно рішення затвердили на сесії міськради у середу, 30 березня.

«За це рішення проголосувало 35 депутатів. У час, коли Україна потерпає від військової агресії росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька"», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що люди з таким званням мають ряд привілеїв, зокрема:

позачерговий прийом з особистих і службових питань посадовими особами міської ради;

безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту (за винятком таксі) при пред’явленні посвідчення;

почесну участь в міських урочистих заходах;

щомісячну грошову виплату за рахунок коштів бюджету міста у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, при досягненні пенсійного віку;

безкоштовне медикаментозне забезпечення за рецептами лікарів;

позачергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, які належать до комунальної власності;

безкоштовну підписку на газету «Луцький замок».

Додамо, що натомість футболіст з Луцька Артем Федецький записався до лав місцевої територіальної оборони.