Анатолій Тимощук працює помічником головного тренера російської футбольної команди «Зеніт»

На найближчій сесії Луцької міської ради депутати розглянуть проект рішення про позбавлення звання почесного громадянина Луцька Анатолія Тимощука. Футболіст, який наразі працює у російській футбольній команді «Зеніт» помічником головного тренера, досі не висловився публічно щодо нападу Росії на Україну.

Проект рішення про позбавлення Анатолія Тимощука звання почесного громадянина Луцька розглянуть на найближчій сесії. Про це повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук ввечері 9 березня.

«Анатолій Тимощук за весь час війни не лише не зробив жодної публічної заяви щодо нападу РФ на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта», – пояснив мер міста.

Також Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу закликав позбавити Анатолія Тимощука тренерської ліцензії, всіх титулів переможця у чемпіонатах України, а також виключити його з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Водночас 9 березня стало відомо, що відомий футболіст з Луцька Артем Федецький вступив до місцевої територіальної самооборони. Він заявив, що у нього була можливість виїхати, але він не хотів нею користуватись, адже планує захищати Україну.

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