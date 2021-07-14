Роман Яремчук (зліва), Василь Вакуленко («Баста») та Віталій Миколенко

Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук на відпочинку в Туреччині сфотографувалися разом із відомим російським репером Василем Вакуленком, який виступає під псевдонімом «Баста». Спільне фото у своєму Instagram виклав Миколенко.

На знімку гравці, які відпочивають у Туреччині, позують із російською знаменитістю.

скріншот з Instagram Віталія Миколенка

Фото викликала велику бурю негативу в бік футболістів у мережі. Наразі Миколенко видалив фото з своєї сторінки.

Нагадаємо, у вересні 2017 році СБУ заборонила Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. Однак вже у вересні 2020 року Мінкульт виключив Вакуленка зі списку осіб, яким заборонений в'їзд і йому знову став дозволений в’їзд до України. Тоді наголошувалося, що це сталося за поданням Служби безпеки України.

У СБУ, своєю чергою, згодом повідомили, що не отримували даних, що Вакуленко за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту був знову дозволений в’їзд на українську територію.

Після скасування заборони на в’їзд до України репер дав концерти в містах України. Зокрема в червні 2021-го він приїхав з концертами до Києва.

Відомо, що СБУ знову підготувало документи, які заборонять цьому реперу перетинати російсько-український кордон. Зокрема в Службі безпеки України 23 червня повідомили, що попросили Міністерство культури та інформаційної політики знову включити «Басту» у список осіб, які загрожують національній безпеці. Речник СБУ Артем Дехтяренко сказав агенції УНН, що таке прохання пов’язано з тим, що Вакуленко зіграв у пропагандистському фільмі «Ке-ди» роль російського військовослужбовця, який проходить службу в окупованому Криму.