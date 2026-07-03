Обвинувачена пообіцяла клієнтці повернути колишнього

У Чернівцях до двох років іспитового терміну засудили шахрайку – ворожку й тарологиню, яка виманила в клієнтки 283 тис. грн. Шахрайка обіцяла дівчині повернути прихильність хлопця, з яким вона розійшлася.

Як йдеться у вироку Шевченківського районного суду Чернівців від 23 червня, обвинувачена Мадонна Котлярова створила сторінку в інстаграмі із підписом «таро/таролог/діагностика руни/розклад таро».

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Потерпіла 11 березня 2025 року знайшла оголошення шахрайки в соцмережі та звернулася до неї з проханням повернути хлопця. Обвинувачена пообіцяла клієнтці, що за допомогою карт таро та ворожіння поверне колишнього. За свої послуги вона попросила надсилати час від часу гроші на картку.

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Упродовж двох місяців потерпіла перерахувала шахрайці понад 283 тис. грн. Ворожіння результатів не принесло, тож дівчина відмовилася платити знову. У суді потерпіла розповіла, що перестала виходити на зв’язок з тарологинею, щоб більше не платити за її послуги.

Обвинувачена Мадонна Котлярова під час засідання свою вину визнала повністю, розкаялася. Жінка зазначила, що щиро хотіла допомогти потерпілій та просила суд суворо її не карати. Обіцяла відшкодувати усі гроші. Потерпіла зазначила, що тарологиня вже віддала їй 27 тис. грн.

Суд визнав винною Мадонну Котлярову та призначив їй позбавлення волі на три роки. Однак замінив реальне покарання на іспитовий термін на 2 роки. На вирок суду можна подати апеляцію.