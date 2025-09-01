Гамільтона покарали на мінус 5 позицій на старті Гран-прі Італії через безглузде порушення
Скудерія продовжує переживати не прості часи
Пілот Ferrari Льюїс Гамільтон втратить 5 позицій на старті Гран-прі Італії, повідомляє прес-служби Формули-1. Причиною такого рішення є порушення 40-річним пілотом правил перед Гран-прі Нідерландів. Цікаво, що інцидент трапився ще до старту – на колі підготовки до початку заїзду.
Згідно з правилами, доведеними дирекцією гонки до пілотів, в останньому повороті діяло правило подвійних жовтих прапорів, щоб забезпечити безпеку людей, які перебували на прямій та на піт-лейні. Таким чином, пілоті мали суттєво знизити швидкість. Гамільтон чомусь лише створив видимість гальмування, скинувши швидкість всього на 20 км/год.
За це порушення правил стюарди «нагородили» семиразового чемпіона світу втратою 5 позицій на старті наступної гонки. Також він отримав два очки штрафу в суперліцензію.
Нагадаємо, Гран-прі Нідерландів завершився провалом для Ferrari. Спочатку Гамільтон на 23-му колі припустився помилки та розбив свій болід (втратив контроль на виході з третього повороту через слизьку траєкторію після легкого дощу і ліве переднє колесо вдарилося об стіну, що спричинило значні пошкодження і змусило завершити перегони дочасно). А наприкінці перегонів Леклер у боротьбі з Джорджем Расселлом зіштовхнувся з Кімі Антонеллі й також достроково завершив перегони.
До слова Гран-прі Італії відбудеться з 5-го по 7 вересня.