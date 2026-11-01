Президент Гани Джон Драмані Махама та російський диктатор Владімір Путін

Російський диктатор Владімір Путін пообіцяв не вербувати на війну проти України громадян Гани. Про це у суботу, 31 жовтня, повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Гани.

Російський диктатор Владімір Путін та президент Республіки Гана Джон Драмані Махама провели зустріч у п’ятницю, 30 жовтня. За словами міністра закордонних справ Гани Самуеля Окудзето Аблакви, це був перший саміт Росія – Гана з 2019 року. Під час зустрічі очільники країн домовилися посилити співпрацю у сфері оборони. Зокрема, Путін нібито пообіцяв не вербувати громадян Гани до російської армії.

«Президент Росії Владімір Путін заборонив участь громадян Гани у війні Росії проти України – як у випадках примусового залучення, так і в разі добровільного вступу до лав російських військ», – пише Reuters з посиланням на МЗС Гани.

Нагадаємо, 20 жовтня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що Росія завербувала до своєї армії понад 45 тис. іноземців зі 151 країни та невизнаних територій. Найбільше іноземців уклали контракти з російським Міноборони у 2026 році. Там також повідомили, що вербування зростає в країнах Африки та Латинської Америки.

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