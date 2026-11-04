Соду спершу краще змішувати із сухими інгредієнтами, а оцет – із рідкими

Харчова сода – доволі звичний інгредієнт для домашньої випічки. Її додають до десертів, щоб тісто ставало пухким та повітряним. Однак багато хто досі дотримується звички гасити соду оцтом у ложці перед тим, як додати її до тіста. Насправді такий спосіб не надто ефективний. ТСН розповідає, чому не варто гасити соду у ложці.

Чому не варто гасити соду оцтом у ложці?

Коли соду заливають оцтом у ложці, майже одразу з’являється рясна піна та шипіння. І саме в цей момент вже відбувається хімічна реакція між содою та кислотою, під час якої утворюється вуглекислий газ. Його частина встигає вийти в повітря ще до того, як суміш потрапить у тісто.

Саме тому гасити соду окремо в ложці недоцільно. Ефективніше, щоб реакція відбувалася безпосередньо в тісті: тоді бульбашки газу допомагатимуть йому розпушуватися.

Найпростіший спосіб – додавати сухе до сухого, а рідке до рідкого. Спочатку ретельно перемішайте соду із борошном та іншими сухими інгредієнтами. А кислий компонент слід додати до рідкої частини. І лише потім поєднати обидві суміші. Так сода рівномірніше розподіляється в тісті, а її взаємодія з кислотою починається вже після змішування компонентів.

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