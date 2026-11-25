Кабмін ухвалив рішення про нові призначення в Міноборони

Генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та Героя України Валерія Пойду призначили заступниками міністра оборони Євгенія Хмари. Відповідні рішення ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомила пресслужба Міноборони 25 листопада.

На новій посаді Євген Мойсюк відповідатиме за кілька ключових напрямів, зокрема стратегічний розвиток спроможностей Сил оборони та підготовку території держави до оборони.

Зокрема, він координуватиме взаємодію Міноборони з Верховною Радою та урядом, щоб узгоджувати пріоритети розвитку війська з урахуванням бойового досвіду й реальних потреб військових. Також посадовець працюватиме з регіонами над посиленням їхньої готовності до відбиття збройної агресії.

«Євген Мойсюк вже має досвід роботи на посадах заступника Головнокомандувача ЗСУ та заступника міністра оборони. Безпосередньо командував військами та їх забезпеченням. Керував розробкою нормативних актів, системи рекрутингу, мобілізації та військової освіти, побудовою моделі військової кар’єри та війська майбутнього», – додали в Міноборони.

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Валерій Пойда відповідатиме за розвиток оборонних інновацій та центрів компетенцій у структурі Міноборони.

Головне завдання на цій посаді – скоротити шлях від запиту військових до впровадження технологій на фронті. Для цього планують посилити взаємодію між бойовими підрозділами, розробниками та структурами міністерства.

Валерій Пойда має значний досвід у сфері протиповітряної оборони. Під час повномасштабного вторгнення він захищав українське небо на різних напрямках фронту. У 2026 році президент надав йому звання Героя України.

Що відомо про Євгена Мойсюка

47-річний уродженець Чернівців з 2014 по 2018 рік командував 81-ю аеромобільною бригадою, яка воювала на Донеччині. За даними «Мілітарного», Мойсюк керував обороною Донецького аеропорту у 2014 році.

З 2019 по 2021 рік Євген Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а в 2021 році став заступником тогочасного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Після його відставки у лютому 2024 року Мойсюк обійняв посаду спецуповноваженого президента з міжнародних безпекових гарантій.

7 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський звільнив Мойсюка з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України. Того ж дня генерал-лейтенанта одразу ж призначили заступником тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Також Мойсюк залишився в команді Міноборони після того, як у січні 2026 року відомство очолив Михайло Федоров. Однак у травні 2025 року Федоров звільнив його з посади заступника міністра оборони. Тоді ж посаду залишив і Іван Гаврилюк, який нещодавно очолив «Укроборонпром».

Євген Мойсюк / фото Міноборони

Що відомо про Валерія Пойду

У відкритих джерелах інформації про військового обмаль. Відомо, що він проходив службу в 39-му зенітному ракетному полку. У червні 2026 року майору Збройних сил України надали звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка».