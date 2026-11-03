Гетманцев знову звинуватив мережу магазинів «Ябко» у сірому імпорті

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що не знайшов інформацію про митне оформлення iPhone 18 Pro Max, який придбав у мережі магазинів «Ябко». За його словами, перевірка IMEI смартфона на сайті Державної митної служби не показала результатів. Про це він розповів у телеграмі. Для перевірки нардеп використав IMEI-код телефону, зазначений у чеку. Після введення номера на сайті митниці система не знайшла інформації про розмитнення пристрою.

«30 жовтня 2026. Магазин «Ябко». Купуємо iPhone 18 Pro Max. Перевіряємо IMEI на сайті Держмитслужби через сервіс «Перевірка відомостей про митне оформлення пристрою за IMEI». Результат – митного оформлення немає», – написав Гетманцев.

Гетманцев оприлюднив чек і скриншоти перевірки, а також звернувся до Державної митної служби та Бюро економічної безпеки із запитанням, чому на ринку продовжують продавати техніку без підтвердженого митного оформлення.

Це не перша претензія Гетманцева до мережі «Ябко». У вересні 2026 року він заявляв, що магазини продавали нові iPhone 18 ще до того, як легальні імпортери отримали можливість офіційно завезти ці смартфони в Україну. Тоді нардеп також звертав увагу на різницю в ціні пристроїв – близько 1000 доларів між ціною «сірих» і легальних айфонів.

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У відповідь у «Ябко» пояснили, що партія смартфонів на той момент ще проходила митне оформлення, а на сайті мережі йшлося лише про передзамовлення. Ще один епізод стався у січні 2026 року. На пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» митники зупинили мікроавтобус, у тайниках якого виявили 829 айфонів, вартістю більш ніж у 35,5 млн грн. Тоді Гетманцев заявив, що вантаж нібито призначався для мережі «Ябко» і був лише невеликою частиною масштабного потоку контрабанди. У компанії тоді заперечували будь-який зв'язок із затриманою технікою.

Що кажуть у «Ябко» про новий інцидент?

У коментарі ZAXID.NET в компанії повідомили, що власний імпорт не є єдиним джерелом надходження техніки до мережі. Компанія купує пристрої у клієнтів, зокрема вживані або нові в заводській упаковці. Саме через послугу викупу техніки до мережі потрапив і смартфон, який придбав Данило Гетманцев.

«Частина пристроїв надходить через послугу викупу техніки у клієнтів. Це можуть бути як вживані, так і нові пристрої в заводському пакуванні. Такий механізм придбання та подальшого продажу техніки передбачений законодавством України, а всі відповідні операції документуються. Саме через таку послугу викупу до мережі надійшов смартфон, про який ідеться», – зазначили в пресслужбі.

У цьому контексті у «Ябко» зазначили, що підтримують прозорі та однакові правила роботи для всіх учасників ринку техніки. «Увага держави до прозорості ринку має охоплювати всіх його учасників – як великі торговельні мережі, так і численних незалежних постачальників та продавців техніки», –додали в компанії.

ZAXID.NET попросив пресслужбу компанії надати дані щодо того, який відсоток техніки надходить до мережі саме через послугу викупу, а який – через імпорт. Відповідь пообіцяли надати згодом. Як тільки ми отримаємо ці дані, новину доповнимо.

Також в «Ябко» вважають, що відсутність IMEI у сервісі перевірки Державної митної служби сама собою не доводить незаконності ввезення чи продажу смартфона, оскільки сервіс відображає відомості про митне оформлення телефонів починаючи з 4 вересня 2026 року та не охоплює всіх випадків законного ввезення пристроїв в Україну.

Компанія повідомила, шо офіційно ввезла в Україну та розмитнила 7 212 смартфонів лінійки iPhone 18, сплативши 84,4 млн грн ПДВ. Загалом за дев’ять місяців 2026 року обсяг імпорту «Ябко» становив 1,65 млрд грн без ПДВ, а сума сплачених податків при імпорті – 326,9 млн грн.

Обшуки БЕБ у мережі «Ябко»

Мережа магазинів уже потрапляла в поле зору правоохоронців. У лютому 2026 року Бюро економічної безпеки провело обшуки в офісах і на складах мережі магазинів електроніки в кількох містах України. Слідчі перевіряли можливе ухилення від сплати податків, незаконне ввезення техніки та використання мережі ФОПів для мінімізації податкових зобов'язань.

Офіційно БЕБ не назвало компанію, у приміщеннях якої проводили слідчі дії, та не повідомило про вартість вилученого майна. Водночас журналіст Євген Плінський із посиланням на джерела у правоохоронних органах писав, що йдеться саме про «Ябко», а загальна вартість виявленої контрабанди могла перевищувати 100 млн доларів.

У травні, за словами Гетманцева, БЕБ повідомило парламентський комітет, що справа закрита. Після обшуків бюро заявило, що не виявило порушень. Сама компанія заперечує звинувачення. У «Ябко» стверджують, що самостійно імпортують техніку, оформлюють її на митниці та сплачують усі передбачені податки.

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Що відомо про мережу «Ябко»?

Основна юридична особа «Ябка» – ТОВ «Спешлтех», зареєстроване у 2024 році у Львові. За даними YouControl, власниками є Микола Кахнич і Віталій Турковець. До квітня кінцевою бенефіціаркою була Анна Брижак, колишня керівниця фірми «В-113», яку пов’язують з ексдепутатом Петром Димінським. Останній переховується за кордоном через, імовірно, вчинену у 2017 році смертельну ДТП.

До слова, ZAXID.NET раніше повідомляв, що львівська мережа електроніки AppleRoom могла перейти під контроль «Ябка» або опинитися в орбіті компанії. Річ у тім, що після зміни власників AppleRoom замовлення на сайті мережі почала обробляти компанія «Спешлтех» – основна операційна структура «Ябка». Крім того, обидва бізнеси були пов'язані спільною адресою у Львові, окремими ФОПами-продавцями та низкою інших непрямих ознак. У «Ябку» заперечували будь-яке поглинання AppleRoom і заявляли, що між компаніями існують лише партнерські відносини без спільного управління чи контролю.

Також розслідування ZAXID.NET виявило, що магазини мережі працювали через кілька ФОПів. Один із них – Анастасія Смірнова – у 2024 році була власницею трьох магазинів «Ябко» у Луцьку. Тоді податкова під час перевірок виявила порушення, зокрема продаж необлікованих товарів, роботу неоформлених працівників і продажі без видачі фіскальних чеків. Загальна сума штрафів перевищила 4 млн грн. Підприємиця оскаржувала ці рішення в судах.