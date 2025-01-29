

Цитата дня «Путін намагається знищити нас як націю, так само як Гітлер намагався знищити євреїв під час Другої світової війни. Гітлер хотів убити мене тому, що я – єврей, зараз Путін намагається вбити мене за те, що я – українець»

Роман Шварцман, 89-річний мешканець Одеси, який пережив Голокост



Голова Української асоціації врятованих єврейських концтаборів і гетто, одесит Роман Шварцман, який пережив нацистський табір смерті, під час виступу у Бундестазі у середу, 29 січня, порівняв диктатора Росії Владіміра Путіна із Адольфом Гітлером. У виступі з нагоди вшануванню жертв націонал-соціалізму Роман Шварцман подякував Німеччині за підтримку та закликав посилити допомогу Україні. Він сказав, що одного разу врятувався від знищення, але зараз йому доводиться жити зі страхом, що його діти та їх діти стануть жертвами війни на знищення.