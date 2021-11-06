Президент Джо Байден відправив директора Центрального розвідувального управління Білла Бернса до Москви, аби той з’ясував мотиви нарощування російських військ біля кордону України. Про це пише CNN із посиланням на свої джерела.

Директор ЦРУ таємно прибув до Москви ще в перших числах листопада. Там він провів переговори з високопоставленими чиновниками, безпосередньо залученими до військової діяльності РФ.

CNN називає таку поїздку «непересічною подією», яка доводить, наскільки серйозно адміністрація Байдена ставиться до останніх переміщень російських військ. Навіть попри те, що попереднє стягування військ навесні не призвело до вторгнення.

Після зустрічей у Росії Бернс нібито поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись «розрядити напругу» між країнами. Задля цього ж до України направили високопоставленого чиновника Держдепартаменту.

Оцінки мотивів Росії в адміністрації Байдена сильно розходяться. Деякі співрозмовники CNN вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, а інші припускають, що вони проводять навчання або просто намагаються залякати Україну.

Один з американських чиновників сказав CNN, що США мають «серйозні занепокоєння» щодо нарощування Росії, додавши, що «було б нерозумно не розглядати можливість вторгнення з боку РФ».

Що взагалі відбувається на кордоні України та РФ

Про перекидання російських військ до кордонів України повідомило 30 жовтня американське видання The Washington Post. У США звернули увагу, що підрозділи збройних сил РФ перекидають сили ближче до кордонів України.

Через кілька днів Politico опублікувало супутникові зображення, на яких нібито видно скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом з наземними військами біля містечка Єльня в Смоленській області. Воно знаходиться майже за 260 км від кордону Чернігівської області. Ще ближче до України журналісти помітили переміщення танків і артилерійських установок 4-ї танкової дивізії Росії. Відстань до кордонів нашої країни становить близько 100-150 км.

Проте в прикордонній службі безпосередньо поблизу українських кордонів військ окупантів не побачили. Глава ДПСУ переконує, що сили, які РФ залишила неподалік від українських кордонів після останніх навчань, не демонструють готовності до наступальних дій у найближчій перспективі.