З 11 вересня на SWEET.TV доступний до перегляду художній фільм «Будинок «Слово». Нескінчений роман». Режисером стрічки став Тарас Томенко. На цю ексклюзивну онлайн-прем’єру довго чекали глядачі.

Про що кіно

«Будинок «Слово». Нескінчений роман» занурює глядачів у драматичну історію покоління Розстріляного відродження. Вона показує життя найвизначніших українських літераторів і митців у харківському будинку «Слово». Зокрема йдеться про Миколу Хвильового, Павла Тичину, Володимира Сосюру, Остапа Вишню, Івана Багряного, Леся Курбаса та інші знакові постаті української культури.

Події фільму розгортаються у 1927 році у радянській Україні. У Харкові зводять кооперативний будинок «Слово». Розпорядження про його будівництво надійшло безпосередньо від верхівки тогочасної влади. Тут у просторих квартирах оселяють найвідоміших діячів української культури. Фактично це був масштабний експеримент: держава прагнула виховати нове покоління радянських письменників і тримати їхню творчість під повним контролем, аби спрямувати її у потрібне русло.

Та далеко не всі митці погоджувалися славити владу. Несподівано до «Слова» заселяють маловідомого молодого автора Володимира Акімова. Хто він насправді, для всіх загадка. І саме з цього моменту у будинку починають відбуватися загадкові події, про які його стіни досі мовчать.

Факти про фільм: зірковий склад акторів та міжнародне визнання

Режисер разом із продюсерами залучили до стрічки низку провідних українських акторів: Дмитро Олійник у ролі Володимира Акімова, В’ячеслав Довженко як Микола Хвильовий, Ніна Набока в образі тьоті Варі та Марина Кошкіна в ролі Галі. Крім них, на екрані з’явилися Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра) та інші.

Тарас Томенко, режисер та один з авторів сценарію, присвятив роботі на цим проєктом понад десятиріччя. Його першим кроком була документальна стрічка «Будинок «Слово». За словами Томенка, коли фільм з’явився у прокаті вісім років тому, то фактично відкрив для глядачів новий культурний всесвіт, пов’язаний з українським відродженням 1920-х. Показ картини став поштовхом для появи цілої хвилі мистецьких і суспільних ініціатив: почали працювати спеціалізовані онлайн-платформи, ставилися вистави й опери, відбувалися літературні читання, виходили музичні альбоми, перевидавалися твори. Згодом навіть сам будинок «Слово» перетворився на простір для мистецьких резиденцій.

Співавторка сценарію стрічки Любов Якимчук наголосила, що вихід цього художнього фільму є надзвичайно вчасним, адже суспільство має великий запит на культурний продукт, присвячений темі Розстріляного відродження.

Сьогодні поезія митців 1920-30-х років переходить у площину не лише культури, а й попкультури. Так, Пивоваров створив пісню «Барабан» на вірш Ґео Шкурупія, співачка Клавдія Петрівна обрала псевдонім на честь героїні твору Миколи Хвильового. До цього додається й гумор – у стендап-коміка Сергія Чиркова є жарти про той час. А бренд By Me представив колекцію одягу, присвячену театру «Березіль» Леся Курбаса.

Світова прем’єра стрічки пройшла у 2021 році на Варшавському кінофестивалі. В Україні фільм вперше представили у 2022-му в Чернівцях під час фестивалю Миколайчук OPEN, а у кінопрокат він вийшов у 2024 році.

Картина здобула відзнаку «Найкращий ігровий фільм» на Košice International Film Festival 2022 у Словаччині, а також перемогла у номінації «Найкращий художній фільм» на американському кінофестивалі I Will Tell.

Це не просто драма про минуле, а й важливе застереження для сучасності. Фільм показує, як тоталітарний режим знищував українську ідентичність і чому ці практики досі відтворює Росія. Перегляд стрічки – це спосіб вшанувати митців, які творили українську культуру, віддаючи за це власне життя.

Для глядачів вона стає джерелом опори в історії та культурі, допомагаючи усвідомити, хто ми є, куди рухаємося і заради чого боремося. Переглянути «Будинок «Слово». Нескінчений роман» можна без реклами на SWEET.TV.