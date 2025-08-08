Переможця номінації оголосять 4 жовтня

У конкурсі Global Teacher Prize Ukraine оголосили 25 фіналістів номінації «Дошкілля». Єдиного переможця оголосять 4 жовтня. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

«Це педагоги, які щодня створюють для дітей простір довіри, розвитку й відкриттів. Вони допомагають опанувати життєво важливі навички, пізнати світ, себе й інших. Вихователі працюють у селах і містах, у великих садочках і маленьких групах, у різних умовах і з різними викликами. Але їх об’єднує найголовніше: уважність до дитини, готовність змінюватися разом із нею і змінювати дошкільну освіту на краще», – зазначили у МОН.

Філаністами номінації «Дошкілля» стали:

Басанець Ольга Вікторівна . Заклад дошкільної освіти № 7 «Горобинка», Шостка Сумської області;

. Заклад дошкільної освіти № 7 «Горобинка», Шостка Сумської області; Борсук Людмила Володимирівна. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце», Варва Чернігівської області;

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце», Варва Чернігівської області; Валь Юлія Олександрівна . Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Десняночка», село Сосонка Вінницької області;

. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Десняночка», село Сосонка Вінницької області; Гончаренко Віта Вікторівна . Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №87 «Дельфін», Черкаси;

. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №87 «Дельфін», Черкаси; Гуліцка Світлана Григорівна . Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27, Прилуки Чернігівської області;

. Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27, Прилуки Чернігівської області; Двигун Любов Павлівна . Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу, Покотилівка Харківської області;

. Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу, Покотилівка Харківської області; Івасюк Тетяна Олегівна . Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17, Миколаїв;

. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17, Миколаїв; Калайда Наталія Леонідівна . Заклад дошкільної освіти №20 «Дзвіночок», Кам’янець-Подільський Хмельницької області;

. Заклад дошкільної освіти №20 «Дзвіночок», Кам’янець-Подільський Хмельницької області; Кузь Ганна Володимирівна . Заклад дошкільної освіти (Центр розвитку дитини) «Надія», Запоріжжя;

. Заклад дошкільної освіти (Центр розвитку дитини) «Надія», Запоріжжя; Ласун Юлія Леонідівна . Хмельницький заклад дошкільної освіти № 30 «Журавлик», Хмельницький заклад дошкільної освіти 55 «Намистинка»;

. Хмельницький заклад дошкільної освіти № 30 «Журавлик», Хмельницький заклад дошкільної освіти 55 «Намистинка»; Литвиненко Юлія Олексіївна . Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8, Прилуки Чернігівської області;

. Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8, Прилуки Чернігівської області; Лучер Ольга Анатоліївна . Дошкільний підрозділ Запорізької гімназії №65;

. Дошкільний підрозділ Запорізької гімназії №65; Ляшенко Лідія Леонідівна . Святопетрівський заклад дошкільної освіти «Буратіно», Святопетрівське Київської області;

. Святопетрівський заклад дошкільної освіти «Буратіно», Святопетрівське Київської області; Микуляк Христина Степанівна . Заклад дошкільної освіти №37 «Джерельце», Івано-Франківськ;

. Заклад дошкільної освіти №37 «Джерельце», Івано-Франківськ; Мірошніченко Євгенія Анатоліївна . Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу, Покотилівка Харківської області;

. Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу, Покотилівка Харківської області; Обшарська Раїса Володимирівна . Заклад дошкільної освіти №1, Чортків Тернопільської області;

. Заклад дошкільної освіти №1, Чортків Тернопільської області; Околович Олена Сергіївна . Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 144 «Запорожець», Запоріжжя;

. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 144 «Запорожець», Запоріжжя; Олексієнко Сніжана Анатоліївна . Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №30, Харків;

. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №30, Харків; Прохорченко Ольга Олегівна . Комунальний заклад освіти №427, Харків;

. Комунальний заклад освіти №427, Харків; Сторожук Ольга Дмитрівна . Початкова школа імені Софії Русової, Івано-Франківськ;

. Початкова школа імені Софії Русової, Івано-Франківськ; Ткачук Катерина Миколаївна . Хмельницький заклад дошкільної освіти №24 «Барвінок»;

. Хмельницький заклад дошкільної освіти №24 «Барвінок»; Червак Надія Іванівна . Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12, Луцьк;

. Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12, Луцьк; Шевченко Оксана Валеріївна . Хмельницький заклад дошкільної освіти №9 «Кобзарик»;

. Хмельницький заклад дошкільної освіти №9 «Кобзарик»; Шморгуненко Оксана Анатоліївна . Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 287 «Сонячний промінчик», Запоріжжя;

. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 287 «Сонячний промінчик», Запоріжжя; Якубова Олена Валентинівна. Заклад дошкільної освіти №80, Київ.

Ім’я переможця номінації «Дошкілля» назвуть у день учителя 4 жовтня під час церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2025.