Найкращі вихователі дошкілля: Global Teacher Prize Ukraine оголосила фіналістів
У конкурсі Global Teacher Prize Ukraine оголосили 25 фіналістів номінації «Дошкілля». Єдиного переможця оголосять 4 жовтня. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.
«Це педагоги, які щодня створюють для дітей простір довіри, розвитку й відкриттів. Вони допомагають опанувати життєво важливі навички, пізнати світ, себе й інших. Вихователі працюють у селах і містах, у великих садочках і маленьких групах, у різних умовах і з різними викликами. Але їх об’єднує найголовніше: уважність до дитини, готовність змінюватися разом із нею і змінювати дошкільну освіту на краще», – зазначили у МОН.
Філаністами номінації «Дошкілля» стали:
- Басанець Ольга Вікторівна. Заклад дошкільної освіти № 7 «Горобинка», Шостка Сумської області;
- Борсук Людмила Володимирівна. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце», Варва Чернігівської області;
- Валь Юлія Олександрівна. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Десняночка», село Сосонка Вінницької області;
- Гончаренко Віта Вікторівна. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №87 «Дельфін», Черкаси;
- Гуліцка Світлана Григорівна. Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 27, Прилуки Чернігівської області;
- Двигун Любов Павлівна. Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу, Покотилівка Харківської області;
- Івасюк Тетяна Олегівна. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 17, Миколаїв;
- Калайда Наталія Леонідівна. Заклад дошкільної освіти №20 «Дзвіночок», Кам’янець-Подільський Хмельницької області;
- Кузь Ганна Володимирівна. Заклад дошкільної освіти (Центр розвитку дитини) «Надія», Запоріжжя;
- Ласун Юлія Леонідівна. Хмельницький заклад дошкільної освіти № 30 «Журавлик», Хмельницький заклад дошкільної освіти 55 «Намистинка»;
- Литвиненко Юлія Олексіївна. Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №8, Прилуки Чернігівської області;
- Лучер Ольга Анатоліївна. Дошкільний підрозділ Запорізької гімназії №65;
- Ляшенко Лідія Леонідівна. Святопетрівський заклад дошкільної освіти «Буратіно», Святопетрівське Київської області;
- Микуляк Христина Степанівна. Заклад дошкільної освіти №37 «Джерельце», Івано-Франківськ;
- Мірошніченко Євгенія Анатоліївна. Покотилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу, Покотилівка Харківської області;
- Обшарська Раїса Володимирівна. Заклад дошкільної освіти №1, Чортків Тернопільської області;
- Околович Олена Сергіївна. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 144 «Запорожець», Запоріжжя;
- Олексієнко Сніжана Анатоліївна. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №30, Харків;
- Прохорченко Ольга Олегівна. Комунальний заклад освіти №427, Харків;
- Сторожук Ольга Дмитрівна. Початкова школа імені Софії Русової, Івано-Франківськ;
- Ткачук Катерина Миколаївна. Хмельницький заклад дошкільної освіти №24 «Барвінок»;
- Червак Надія Іванівна. Луцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12, Луцьк;
- Шевченко Оксана Валеріївна. Хмельницький заклад дошкільної освіти №9 «Кобзарик»;
- Шморгуненко Оксана Анатоліївна. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 287 «Сонячний промінчик», Запоріжжя;
- Якубова Олена Валентинівна. Заклад дошкільної освіти №80, Київ.
Ім’я переможця номінації «Дошкілля» назвуть у день учителя 4 жовтня під час церемонії нагородження Global Teacher Prize Ukraine 2025.