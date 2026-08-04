На початку вересня оголосять імена десяти фіналістів премії

«Освіторія» оприлюднила список 50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2026, серед них восьмеро викладають у навчальних закладах Львівщини.

«Ці педагоги працюють у різних куточках України, навчають різних предметів, мають різний досвід, але всіх їх єднає одне: вони змінюють майбутнє. Своїми підходами, ідеями та прикладом. Вони – натхнення для дітей, колег і цілої освітньої спільноти», – повідомляє «Освіторія».

Які вчителі з Львівщини увійшли до рейтингу 50 найкращих:

Сергій Биченко , викладає інтегрований курс STEM, інформатику, технології та фінансову грамотність у Харківському академічному ліцеї «Інтел 13» та Винниківському науковому ліцеї імені Івана Огієнка

, викладає інтегрований курс STEM, інформатику, технології та фінансову грамотність у Харківському академічному ліцеї «Інтел 13» та Винниківському науковому ліцеї імені Івана Огієнка Соломія Залізняк , викладає біологію та хімію у «Школі вільних і небайдужих»

, викладає біологію та хімію у «Школі вільних і небайдужих» Марія Іздебська , викладає іноземну мову у ліцеї «Оріяна»

, викладає іноземну мову у ліцеї «Оріяна» Марта Клим , викладає фізику у «Школі вільних і небайдужих»

, викладає фізику у «Школі вільних і небайдужих» Вікторія Концева , викладає українську та зарубіжну літератури у «Школі вільних і небайдужих»

, викладає українську та зарубіжну літератури у «Школі вільних і небайдужих» Давид Кузьмич , викладає технології та інформатику у Бориславському ліцеї

, викладає технології та інформатику у Бориславському ліцеї Лілія Телішевська , викладає українську мову, українську та зарубіжну літератури у СЗШ №99

, викладає українську мову, українську та зарубіжну літератури у СЗШ №99 Ліна Штефан, викладає українську мову, українську та зарубіжну літератури у Харківському академічному ліцеї «Інтел 13» та «Школі вільних і небайдужих»

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На початку вересня оголосять імена десяти фіналістів премії. У вересні вони вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їх упродовж трьох днів. 3 жовтня, у Всесвітній день учителя, в ефірі національного телемарафону оголосять ім’я головного переможця, який отримає 1 млн грн. Також визначать переможців у низці номінацій, які також отримають призи.

Global Teacher Prize Ukraine – це національна освітня премія. В Україні відзначають досягнення вчителів, які впроваджують інноваційні підходи в освіті. Ця премія заснована у 2017 році громадською спілкою «Освіторія».

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