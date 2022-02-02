Компанія Glovo долучилась до допомоги малозабезпеченим мешканцям Львова

Кур’єри Glovo будуть безкоштовно доставляти продукти малозабезпеченим мешканцям Львова. Потребуючі будуть отримувати продукти, у яких незабаром закінчиться термін придатності. Про це 31 січня повідомила громадська організація «Тарілка» на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили в організації «Тарілка», управління соціального захисту Львівської міської ради сформує та передасть благодійникам список потребуючих мешканців міста. Таким чином допомогу отримають ті люди, яким це найбільш необхідно. Наразі невідомо, коли саме Glovo запустять доставку їжі для малозабезпечених у Львові.

Додамо, що організація «Тарілка» оголосила про співпрацю з Glovo ще в листопаді. Тоді вона почала отримувати товари на межі терміну придатності із закритого для споживачів магазину «Glovo Express», що на просп. Чорновола.

«Тарілка» – перший продовольчий банк у Львові, який забирає з магазинів та закладів харчування їжу на межі терміну придатності та передає її людям, що перебувають у скрутному становищі.