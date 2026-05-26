Багато городників цього сезону зіткнулися з неприємною проблемою – цибуля починає гнити просто в землі. Ще недавно грядки виглядали здоровими, а тепер пір’я жовтіє, а цибулини стають м’якими та водянистими. Причин такого явища може бути кілька, однак за своєчасної реакції врожай ще можна врятувати. Що робити у такому випадку, пише NV.

Чому починає гнити цибуля

Найчастіше проблема виникає через надлишок вологи. Тривалі дощі, застій води та надто щільний ґрунт створюють сприятливі умови для розвитку грибкових хвороб.

Ще одна поширена причина – надмірне внесення азотних добрив. Через це тканини рослини стають пухкими та менш стійкими до захворювань.

Також шкоди завдає цибулева муха. Її личинки пошкоджують цибулини зсередини, а через утворені отвори легко проникають грибки та бактерії.

Фахівці нагадують і про важливість сівозміни. Якщо кілька років поспіль висаджувати цибулю на одному місці, ризик розвитку хвороб значно зростає.

Яких помилок варто уникати

Однією з поширених помилок є постійне обривання зеленого пір’я з цибулі, яку вирощують для формування великих головок. Через пошкодження всередину потрапляє волога та інфекції, що провокує загнивання.

Для зелені краще виділяти окрему грядку, а цибулю на головку зайвий раз не травмувати.

Що робити, якщо цибуля вже почала гнити

Усі пошкоджені та м’які цибулини потрібно одразу прибрати з грядки. Якщо залишити їх у землі, інфекція швидко пошириться на здорові рослини.

На початкових етапах багато дачників використовують простий розчин для оброблення ґрунту.

Як приготувати розчин

Для приготування засобу знадобляться:

10 літрів води;

3 столові ложки солі;

2 столові ложки 10% нашатирного спирту.

Усі складники добре перемішайте. Готовим розчином поливайте міжряддя або землю біля коріння.

Сіль допомагає стримувати розвиток грибкових захворювань, а запах нашатирного спирту відлякує шкідників, зокрема цибулеву муху.

Як правильно проводити обробку

Щоб не пошкодити рослини, важливо дотримуватися кількох правил: