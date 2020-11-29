Голова Львівської ОДА Максим Козицький заявив про необхідність звільнення головного лікарня Жовківської районної лікарні Ігоря Шевціва та голови Жовківської РДА Романа Черніховського через загибель двох пацієнтів з коронавірусом.

Як уже повідомляв ZAXID.NET, 27 листопада через перебої з електрикою у реанімації Жовківської районної лікарні померли двоє пацієнтів з Covid-19, підключені до апаратів ШВЛ. Вони просто задихнулися, хоча у лікарні були електричні генератори на випадок аварійного відімкнення електроенергії, але їх так і не застосували.

«Електрогенератор на момент приїзду слідчо-оперативної групи та зі слів самих працівників медичного закладу чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі. При відібранні первинних показів слідчо-оперативною групою керівництво медзакладу пояснило, що генератор не задіяно до реанімаційного відділення, оскільки в ньому не було потреби», – розповів голова ЛОДА.

Одне з можливих пояснень такої бездіяльності полягає у тому, що, за словами керівництва лікарні, енергетики запевнили, що зможуть відновити електропостачання за 20 хв, втім реально це сталося через 1 год. 20 хв.

Максим Козицький також заявив, що ініціює звільнення голови Жовківської РДА Романа Черніховського, а також звільнення головного лікаря медзакладу Ігоря Шевціва, він також є депутатом Жовківської райради. Нагадаємо, що рішення про звільнення голови РДА може ухвалити президент, а звільнити головного лікаря може Жовківська районна рада.

Департамент охорони здоров’я ЛОДА розпочав службову перевірку дій медичних працівників Жовківської ЦРЛ. За фактом смерті пацієнтів поліція уже відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у 2017 році Ігоря Шевціва затримали під час отримання 500 доларів хабара за працевлаштування медсестри. Справа досі розглядається у суді.