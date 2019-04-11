Голова ЛОДА заявив, що піде з посади, якщо Порошенко програє на виборах

Олег Синютка сказав, що йому не личить працювати з іншим президентом

Під час зустрічі з мешканцями Соснівки 11 квітня голова ЛОДА Олег Синютка заявив, що не працюватиме з іншим президентом, крім Петра Порошенка. Як повідомляє видання «Ехо Червонограда», Синютка заявив, що піде з посади, якщо Порошенко програє на виборах.

«Я працював з цим президентом і мені не личить працювати з іншою людиною, якою б вона не була. Тим більше, що сьогодні складається така ситуація, що ця людина 100% не є підготовленою для такої складної посади, як президент України», – сказав Олег Синютка.

Олег Синютка очолив Львівську ОДА у грудні 2014 року. До цього він тривалий час працював у Львівській міській раді.

Нагадаємо, що за даними соціологічних опитувань у другому турі виборів президента шоумен Володимир Зеленський впевнено перемагає чинного президента Петра Порошенка.