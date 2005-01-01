Голова МЗС Великої Британії порівняв ЧС з футболу в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині

Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон

Голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вважає доречним порівняння чемпіонату світу з футболу в Росії з Олімпіадою 1936 року у нацистській Німеччині. Про це повідомляє The Guardian.

«Те, що Путін збирається прославити себе у такий спосіб - це нудотна перспектива», сказав Джонсон.

Запитання про доречність такого порівняння йому поставив на слуханнях у парламенті депутат Ієн Остін. За словами Остіна, президент Росії Володимир Путін збирається використовувати чемпіонат світу з футболу для підтримки власної популярності - як Адольф Гітлер 1936 року.

«Я думаю, що ваша характеристика того, що відбудеться в Москві, Чемпіонат світу.... так, я думаю, що порівняння з 1936 роком безумовно правильне», – сказав Джонсон.

Остін запропонував Великобританії бойкотувати чемпіонат світу.

Такі слова голови МЗС Великої Британії вже викликали реакцію у Москві. Зокрема, в МЗС РФ заявили, що Борис Джонсон «отруєний отрутою ненависті і злоби, непрофесіоналізму і тому хамства».

«Тепер немає ні найменших сумнівів, що всі дії Лондона в російському напрямку пов'язані з одним - створити образ ворога, придумавши для цього будь-які, навіть найабсурдніші підстави. Очевидний курс британських політиків на повноформатний бойкот ЧС з футболу в Росії», – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Зазначимо, що раніше британська влада заявила, що на ЧС-2018 не поїде офіційна делегація чиновників і членів королівської сім'ї. Таке рішення було ухвалено у відповідь на отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в англійському Солсбері.

Чемпіонат світу з футболу в Росії пройде з 14 червня по 15 липня. Збірна Англії братиме у ньому участь.

Літня Олімпіада 1936 року пройшла в Берліні. Місце проведення Ігор було обрано за кілька років до приходу до влади в Німеччині Адольфа Гітлера. Міжнародний олімпійський комітет обговорював бойкот Олімпіади через антисемітську політику нацистської Німеччини, однак в результаті вирішив провести Ігри.