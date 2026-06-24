Голова Пентагону змушує піти у відставку топгенерала, який допомагав Україні
Очікується, що Крістофер Донаг’ю завершить службу у липні
Командувач сухопутних військ США в Європі та Африці Крістофер Донаг’ю, який був одним із ключових координаторів американської військової підтримки України, достроково залишає службу. Про це у середу, 24 червня, повідомила газета Financial Times.
За даними видання, відставка відбувається в межах масштабних кадрових змін у Пентагоні, які проводить міністр оборони США Піт Гегсет. Очікується, що Донаг’ю найближчим часом офіційно оголосить про своє рішення, а завершить службу вже у липні.
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Крістофер Донаг’ю є чотиризірковим генералом та ветераном бойових операцій в Іраку, Сирії та інших регіонах. Він також увійшов в історію як останній американський військовослужбовець, який залишив Афганістан під час виведення військ США у 2021 році. Останніми роками генерал відігравав важливу роль у координації американської допомоги Україні у війні проти Росії. Офіційних причин його усунення наразі не називають.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Водночас Financial Times зазначає, що Піт Гегсет раніше неодноразово критикував дії адміністрації Джо Байдена під час виходу американських військ з Афганістану та ініціював перевірку тих подій. Співрозмовники видання серед колишніх високопосадовців оборонного відомства стверджують, що кадрова політика Гегсета вже спричинила напруження в американській армії та занепокоєння серед військового керівництва.
Нагадаємо, 3 квітня Пентагон відправив у відставку начальника штабу американських Сухопутних військ генерала Ренді Джорджа. До того його негайної відставки вимагав міністр війни США Піт Гегсет.