Співробітники ДБР затримали та повідомили про підозру голові військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДПСУ, який за хабарі переводив військовослужбовців з передової в тил. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 20 травня.

За даними слідства, полковник медичної служби налагодив схему отримання хабарів за переведення військових з районів бойових дій до тилових підрозділів. Він пропонував військовослужбовцям оформити документи, які могли стати підставою для переведення бійців ДПСУ.

«Йшлося про визнання їх обмежено придатними до військової служби, призначення відпусток за станом здоров’я або направлення на лікування – навіть за відсутності відповідних клінічних показань. Вартість таких “послуг” залежала від стану здоров’я військових та складності ухвалення потрібного рішення – від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Посадовця затримали правоохоронці на гарячому під час отримання частини хабаря. Під час обшуків у службових приміщеннях у нього вилучили медичну документацію з доказами сприяння чоловіка в ухваленні незаконних рішень ВЛК.

Офіцеру повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Де саме затримали чоловіка, правоохоронці не уточнюють – водночас повідомляється, що розслідування проводить Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.