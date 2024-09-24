Ігор Савка у березні 2023 року очолив Залізничний район Львова

Голова Залізничної районної адміністрації Львова Ігор Савка оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Ігор Савка був в.о. голови Франківської адміністрації, а у 2023 році став головою Залізничної районної адміністрації. Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Савка отримав 784 тис. грн зарплати, з яких більшість (534 тис. грн) у Залізничній райадміністрації. Дружина посадовця Любов Савка працює у ПАТ «Карлсберг Україна» та вказує 442 тис. грн зарплати. Свої заощадження подружжя зберігає переважно готівкою: 39 тис. доларів та понад 400 тис. грн станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості Ігор Савка декларує квартиру та гараж у Львові (по 36 м2), а також земельну ділянку в селі неподалік Жовкви. Його дружина також має ділянку у цьому села та є співвласницею квартири у Львові (86,9 м2). Ігор Савка також вказує авто Subaru XV (2018 року випуску), яке належить Галині Нетлюх. Протягом останніх років подружжя не купувало нового майна.

53-річний Ігор Савка у березні 2023 року очолив Залізничний район Львова, до цього із 2021 року він був в.о. голови Франківської районної адміністрації, а раніше був заступником голови цієї РА з питань житлово-комунального господарства.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.