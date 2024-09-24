Голова Залізничного району Львова Ігор Савка подав декларацію про доходи за 2023 рік
Голова Залізничної районної адміністрації Львова Ігор Савка оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Ігор Савка був в.о. голови Франківської адміністрації, а у 2023 році став головою Залізничної районної адміністрації. Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Савка отримав 784 тис. грн зарплати, з яких більшість (534 тис. грн) у Залізничній райадміністрації. Дружина посадовця Любов Савка працює у ПАТ «Карлсберг Україна» та вказує 442 тис. грн зарплати. Свої заощадження подружжя зберігає переважно готівкою: 39 тис. доларів та понад 400 тис. грн станом на кінець 2023 року.
Із нерухомості Ігор Савка декларує квартиру та гараж у Львові (по 36 м2), а також земельну ділянку в селі неподалік Жовкви. Його дружина також має ділянку у цьому села та є співвласницею квартири у Львові (86,9 м2). Ігор Савка також вказує авто Subaru XV (2018 року випуску), яке належить Галині Нетлюх. Протягом останніх років подружжя не купувало нового майна.
53-річний Ігор Савка у березні 2023 року очолив Залізничний район Львова, до цього із 2021 року він був в.о. голови Франківської районної адміністрації, а раніше був заступником голови цієї РА з питань житлово-комунального господарства.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.