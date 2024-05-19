Голова Залізничного районного суду Львова Юрій Бориславський оприлюднив декларацію за 2023 рік. Подружжя декларує понад 4 млн грн доходів. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році суддя отримав 1,5 млн грн зарплати та 560 тис. грн від продажу майна. Його дружина Олена вказала 292 тис. грн зарплати та 561 тис. грн роялті у ЛНУ імені Івана Франка, 1,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Донька голови суду Аліна декларує 110 тис. грн доходу, зокрема стипендію в університеті та зарплату.

Подружжя декларує чотири квартири у Львові. Співвласником однієї (85 м2) із 1996 року є Юрій Бориславський, ще дві вказує Олена Бориславська – квартира площею 120 м2 є у її власності, також вона зазначає частку в іншій квартирі (112 м2). Обидва об’єкта нерухомості вона набула ще понад 20 років тому. Із 2022 року сім’я Бориславських може користуватись квартирою (207 м2), яка належить угорській компанії FB estate management.

Олена Бориславська є власницею авто Audi Q7 (2017 року випуску), а Юрій Бориславський – Lexus IS300 (2008 року випуску). Дружина голови суду є співзасновницею ТОВ «Редакція журналу «Український часопис конституційного права» та адвокатського об'єднання «Юс колегіум».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.