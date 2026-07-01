Навіть якщо їжа виглядає нормально, вона вже може почати псуватися

Готові страви допомагають економити час, але зберігати їх у холодильнику можна лише обмежений період. Навіть якщо їжа виглядає нормально, вона вже може почати псуватися. Southern Living розповідає, як зрозуміти, що приготована їжа вже зіпсована.

У контейнері з’явилася зайва рідина

Якщо на дні контейнера або навколо їжі утворилася незвична рідина, це може бути ознакою активного розмноження бактерій. Хоча деякі страви можуть просто розшаровуватися, поява водянистого шару там, де його раніше не було, повинна насторожити.

Їжа на дотик слизька або липка

Ще один характерний сигнал – зміна текстури. Якщо страва стала слизькою або липкою, її краще одразу викинути.

Змінилися запах або смак

Кислий, різкий або незвичний запах – ще одна з ознак того, що їжа вже непридатна до споживання. Зазвичай це трапляється з овочами та молочними продуктами. М’які сири часто набувають кислого запаху.

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Зміна кольору

Продукти можуть потемніти від впливу кисню, але це не означає, що вони зіпсовані. Проте не варто їсти страву, яка набула сірого або несподіваного кольору.