Загальна вартість проєкту становила понад 35 млн грн

Голову громади на Буковині та інженера відділу технагляду підозрюють у розтраті 15 млн грн на будівництві великого протирадіаційного укриття для школи. Правоохоронці вручили підозри посадовцям, їм загрожує до 12 років ув’язнення. Про це повідомили в прокуратурі Чернівецької області у четвер, 25 червня.

За даними слідства, окрім протирадіаційного укриття, мали також збудувати спортивну залу для школи в Чернівецькому районі. Загальна вартість проєкту становила понад 35 млн грн.

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В укритті мали перебувати учні та працівники під час повітряних тривог. Слідство встановило, що упродовж 2024–2025 років до актів виконаних робіт та іншої будівельної документації систематично вносили неправдиві дані.

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Зокрема, посадовці штучно завищували обсяги робіт, збільшили кількість матеріалів та обладнання. Поліцейські встановили, що представник фірми-підрядника оформлював акти із завищеними обсягами. Інженер технагляду підтверджував їх як достовірні, а голова громади затверджував документи та погоджував оплату з бюджету. На підставі цих актів підряднику й перераховували гроші. За попередніми підрахунками, бюджету завдали понад 15 млн грн збитків.



Правоохоронці оголосили підозру сільському голові та інженеру технічного нагляду за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Це розтрата майна в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення. Слідчий суддя обрав запобіжний захід для сільського голови – майже 500 тис. грн застави. Для інженера з технагляду – 260 тис. грн застави.