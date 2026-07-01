На момент проведення закупівель Берездівську сільську раду очолював Віктор Васьківський

Славутський міськрайонний суд визнав винним голову Берездівської сільської ради у розтраті майже 1,9 млн грн бюджетних грошей під час закупівлі обладнання для шкіл. Посадовцю призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про вирок у середу, 1 липня, повідомила Хмельницька обласна прокуратура. За даними слідства, наприкінці 2024 року голова громади організував закупівлю комплекту лазертагу для викладання предмета «Захист України» та мультимедійних комплектів для Нової української школи загальною вартістю майже 1,9 млн грн.

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Правоохоронці встановили, що посадовець підробив офіційні документи, зазначивши в них, що обладнання нібито вже надійшло та передане на зберігання. На підставі цього підряднику перерахували бюджетні гроші, хоча техніку на той момент фактично не поставили.

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За інформацією прокуратури, обладнання доставили до навчального закладу лише у лютому 2025 року, коли вже тривало досудове розслідування.

Про підозру посадовцю повідомили у серпні 2025 року. У прокуратурі не називають його імені, однак, імовірно, йдеться про голову Берездівської сільської ради Віктора Васьківського, якого після оголошення підозри відсторонили від посади.

Суд визнав посадовця винним за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Йому призначили сім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.