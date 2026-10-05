Депутата виключили з фракції після його закликів ініціювати послаблення санкцій проти Росії

Фракція «Європейська солідарність» заявила про виключення з фракції народного депутата Олексія Гончаренка через «ідеологічні розбіжності». Його виключення відбулося на тлі його заяв про поступки Росії для нібито досягнення миру.

Про виключення Гончаренка з фракції у пресслужбі «ЄС» повідомили у понеділок, 5 жовтня. Там заявили, що для демократичної партії нормально мати різні погляди та суперечки, проте заяви Олексія Гончаренка розійшлися з ідеологічними засадами фракції.

«Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією “Європейської Солідарності” та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція “Європейська Солідарність” – ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності», – повідомили у пресслужбі фракції.

В «ЄС» зазначили, що рішення про припинення співпраці з нардепом «не перекреслює років спільної роботи». Водночас там заявили, що питання незалежності та національної ідентичності України не є предметом компромісу.

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«Україні потрібна велика і складна розмова про те, як завершити війну, досягти справедливого миру, отримати дієві гарантії безпеки та не допустити нової російської агресії. І суспільство має право знати не лише те, чого ми всі прагнемо, а й якою є реалістична стратегія досягнення цієї мети. Ми готові до цієї дискусії. Але наша вихідна позиція незмінна: мир не може оплачуватися відмовою від того, заради чого і завдяки чому Україна вистояла у цій війні», – заявили у пресслужбі фракції.

Сам Олексій Гончаренко своє виключення з фракції наразі не коментував.

Нагадаємо, 2 жовтня Олексій Гончаренко закликав зняти з Росії санкції в обмін на припинення далекобійних ударів та обмеження бойових дій на Донбасі. Нардеп запропонував Україні самій ініціювати обговорення санкційних поступок – на його думку, такий підхід міг би допомогти зберегти українську економіку, міста та життя людей, а також зменшити відтік населення. Крім того, Гончаренко порадив домовлятись з Росією «про все на світі», бо Україна програє війну.

4 жовтня на його заяву відреагував президент України Володимир Зеленський, який наголосив, що Україні не можна «прогинатися під Путіна і під Росію». Він акцентував, що депутати мають захищати інтереси українців, а не діяти всупереч їм. Крім того, він зауважив, що риторика Гончаренка може викликати «паніку та хаос» серед суспільства, чого й намагається досягнути Росія.