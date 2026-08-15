Горіховий Спас, який також називають Третім Спасом, у 2026 році відзначатимуть 16 серпня. Це останнє із трьох серпневих свят, пов’язаних із Спасом, і воно має передусім духовне значення. У народній традиції цей день пов’язують із завершенням жнив, початком збору горіхів і врожаєм нового зерна. «Коротко.про» пише, звідки походить назва свята, які традиції з ним пов’язані та чого не варто робити цього дня.

Традиції Горіхового Спаса

Церковне свято насамперед присвячене молитві, духовному очищенню та вдячності. Віряни намагаються провести цей день спокійно, примиритися з близькими, відвідати храм, помолитися та, за можливості, взяти участь у богослужінні.

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У народній традиції Горіховий Спас пов’язували із завершенням жнив і достиганням лісових горіхів. Господині пекли хліб із борошна нового врожаю, готували випічку та страви з горіхами.

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Також цього дня було прийнято ділитися їжею з родичами, сусідами та людьми, які потребують допомоги. Особливе значення мав свіжий хліб як символ достатку, праці та вдячності за врожай.

Що можна робити на Горіховий Спас:

цього дня можна відвідати храм і взяти участь у богослужінні;

помолитися та подякувати Богові за врожай і прожитий рік;

примиритися з близькими та попросити пробачення за образи;

допомогти людям, які потребують підтримки;

приготувати пісні страви з сезонних продуктів, горіхів і меду;

поділитися хлібом, випічкою або іншими частуваннями з рідними та нужденними.

Чого не варто робити

Церква не встановлює окремого суворого переліку заборон саме для Горіхового Спаса. Водночас у народній традиції цього дня радили уникати сварок, образ, лихослів’я та побажання зла іншим людям.

Не варто відмовляти в допомозі тому, хто її потребує. Також не рекомендують перетворювати святковий день на час надмірних розваг, забуваючи про його духовний зміст.

Важливо не зводити свято лише до народних прикмет і заборон. Головними для вірян залишаються молитва, вдячність, мир із близькими та добрі справи.

Що приготувати на Горіховий Спас

Оскільки 16 серпня припадає на Успенський піст, страви на цей день мають бути пісними. Водночас сезонні овочі, фрукти, мед, горіхи та зернові дають змогу приготувати чимало поживних страв.

На святковий стіл можна подати домашній пісний хліб із борошна нового врожаю;

пісні пироги, рулети або булочки з горіховою начинкою;

медово-горіхові пряники чи печиво;

запечені яблука з медом, корицею та горіхами;

узвар або компот із сезонних фруктів і сухофруктів;

кашу з горіхами, медом та сухофруктами;

пісний салат зі свіжих сезонних овочів.

За традицією, святковий стіл не обов’язково має бути розкішним. Набагато важливіше приготувати їжу з вдячністю, зібратися разом із родиною та поділитися частуванням із тими, кому потрібна підтримка.