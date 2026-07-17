Уже з понеділка варто чекати похолодання

На вихідних сильні вітри принесуть до Львова та області грози, а уже з понеділка варто чекати похолодання. Львівський обласний гідрометцентр розповів детальний прогноз погоди із 18 по 22 липня.

У суботу, 18 липня, у Львові та на Львівщині буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі, місцями значні; грози, подекуди град. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7–12 м/с, в другій половині дня місцями шквали 17–22 м/с. Температура вночі 14–19°С, вдень 25–30°С тепла.

У неділю, 19 липня, у Львові та області температура трішки знизиться до максимальних 24–26°С тепла, можлива гроза.

У понеділок, 20 липня, у Львові та області буде здебільшого сонячно, але температура повітря буде знижуватися. Денний максимум становитиме 23°С, опадів не прогнозують.

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У вівторок, 21 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, можливі дощі. Вдень максимальна температура повітря становитиме 21°С тепла, вночі – до 14°С тепла.

У середу, 22 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, максимальна температура повітря становитиме 19°С тепла, вночі – позначки термометра опускатимуться до 12°С тепла.

Динаміки зміни погоди у Львові (клікніть для збільшення)

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