ГПУ оскаржила вирок Крисіну в справі про вбивство журналіста Веремія

Юрій Крисін

Генеральна прокуратура внесла апеляційну скаргу на умовне покарання Юрію Крисіну у справі про напад у 2014 році на журналіста В'ячеслава Веремія. Про це йдеться в повідомленні ГПУ.

«Генеральною прокуратурою України 28.12.2017 внесено апеляційну скаргу на вказаний вище вирок Шевченківського районного суду міста Києва», - зазначається в повідомленні.

В ГПУ пояснили, що апеляція була подана з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідності висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження та невідповідності призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м'якості.

Як повідомлялося, журналіста газети «Вести» В'ячеслава Веремія вбили в Києві у ніч проти 19 лютого 2014 року. Він з колегою їхав після роботи додому на таксі і, побачивши групу «ті тушок», почав знімати їх на мобільний телефон. Ті побачивши це, зупинили світлошумовою гранатою машину, витягли всіх, хто був у ній, і стали бити. Коли журналісту вдалося вирватися, у нього вистрелили. Веремій помер у лікарні швидкої допомоги.

22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд міста Києва завершив розгляд кримінального провадження за цим фактом і визнав Крисіна винним, призначивши йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 Кримінального кодексу його звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Суддя Шевченківського райсуду Києва Олег Лінник заявив, що призначив умовне покарання підозрюваному у причетності до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія Юрію Крисіну, бо діяв у межах пред’явленого обвинувачення.