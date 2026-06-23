У Львові зараз тривають активні ремонтні роботи на дорогах, що може призводити до ускладнення руху на певних ділянках. Десь рух транспорту повністю перекривають, в інших випадках автомобілі пропускають у реверсному режимі.

ZAXID.NET зібрав інформацію про вулиці, де зараз проводять ремонтні роботи (чи де вони розпочнуться незабаром, як з вулицею Героїв УПА) та наніс ці ділянки на карту для зручності, щоб водії планували об’їзд та знали, де можуть бути затори.

Вулиця Мазепи

У 2026 році у Львові триває реконструкція вулиці Мазепи. Під час ремонту вул. Мазепи (від ТЦ «Спартак» до вул. Грінченка) планують розширити проїзну частину, облаштувати дві виділені смуги та острівні зупинки для громадського транспорту, зручну інфраструктуру для пішоходів та велосипедистів, місця для паркування, зони озеленення. Роботи відбуваються за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку.

У травні міськрада повідомляла, що роботи розпочалися на ділянці від вул. Миколайчука до вул. Орлика, де повністю перекрили рух транспорту, а автобуси курсують зі змінами. Підрядником є «Онур». Дати завершення ремонту поки не оприлюднили, вони триватимуть приблизно до кінця року.

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На час перекриття вул. Мазепи на відрізку від вул. Миколайчука до вул. Орлика громадський транспорт курсуватиме зі змінами. Зокрема:

автобуси № 46 та № 55а оминатимуть закриту ділянку по вул. Орлика та вул. Віри, Надії, Любові в обох напрямках без заїзду до лікарні святого Пантелеймона.

автобуси № 17 та № 84 у напрямку вул. Щурата курсуватимуть по вул. Орлика, у зворотному напрямку – по вул. Віри, Надії, Любові та вул. Орлика без заїзду до лікарні святого Пантелеймона.

автобуси № 12, № 34 та № 51 курсуватимуть по вул. Мазепи – вул. Орлика – вул. Миколайчука з виїздом на вул. Мазепи в районі зупинки «Плугова».

автобуси № 7, № 31, № 41 та 56а курсуватимуть по вул. Інструментальній, вул. Хвильового та вул. Миколайчука з виїздом на вул. Мазепи в районі зупинки «Плугова».

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ZAXID.NET повідомляв, що приватний легковий транспорт зможе об’їхати ремонтовану ділянку вул. Мазепи по вул. Орлика – вул. Миколайчука або по вул. Тичини – вул. Хвильового. Вантажний транспорт зможе об’їхати закриту ділянку по просп. Чорновола – вул. Липинського – вул. Б. Хмельницького.

Вулиця Конюшинна

18 червня стартували ремонтні роботи на вулиці Конюшинній – на ділянці від будинку №19 до межі міста. Це вулиця на околиці міста, яка веде до промислових об’єктів. Громадський транспорт тут не курсує, але у міськраді наголошують, що вулиця є важливою для виїзду приватного транспорту на кільцеву дорогу, а відтак для розвантаження вул. Городоцької.

Торік частину вулиці Конюшинної ремонтували на ділянці від вул. Збиральної до будинку №19. Зараз ремонт проводять від цього будинку до межі міста. На цій частині дороги завдовжки 450 метрів не було покриття, а дорога була підсипана щебенем. У планах – зробити щебенево-піщану основу дороги, встановити бордюри, дощоприймачі, та постелити два шари асфальтобетонного покриття.

Виконує роботи підрядна організація ТзОВ «Шляховик-Т», з відтермінуванням оплати. Роботи триватимуть до 18 липня.

Вулиця Стрийська

Ремонтні роботи тривають також на вулиці Стрийській. Із 10 червня розпочали роботи на непарній частині вул. Стрийської – на ділянці від просп. Святого Івана Павла ІІ до межі міста (напрямок в'їзду у Львів). На цій частині зріжуть старий асфальт та облаштують нове покриття. До цього вже повністю оновили протилежну, парну, сторону вулиці у напрямі виїзду з міста.

Ремонт проводитимуть у два етапи: від вул. Вернадського до просп. Святого Івана Павла ІІ, а далі – від вул. Вернадського до межі міста. Перший відрізок ремонтуватимуть орієнтовно до трьох тижнів (1 липня). Більшу частину часу рух транспорту буде збережений, адже роботи з фрезерування виконуватимуть почергово по смугах. Коли на одній смузі відбуватимуться роботи, то дві інші будуть відкриті для проїзду.

Роботи виконує підрядна організація «Онур», з відтермінуванням оплати. Після завершення робіт тут буде додаткова, четверта, смуга для громадського транспорту. Її облаштують за рахунок перерозподілу ширини проїжджої частини з нанесенням нової дорожньої розмітки, без будівельних робіт. Відтак, у кожному напрямку магістралі буде по три смуги для загального потоку та окрема смуга для автобусів і тролейбусів.

Вулиця Залізнична

У червні 2026 року Львівська міськрада повідомила, що роботи на ділянці вулиці Залізничної від квазікільця на вул. Шевченка до вул. Ясної виходять на фінішну пряму. Тут уже постелили верхній шар асфальту.

Проєктом реконструкції передбачена повна заміна усіх комунікацій, заміна покриття дороги, облаштування двох велосмуг, ремонт тротуарів і облаштування паркомісць. Проїзна частина і велосмуги будуть вистелені асфальтобетоном, паркомісця замостять бруком, а тротуари – плиткою ФЕМ. Також вулицю приведуть до одного рівня, щоб було зручно пересуватися усім – більшість пішохідних переходів буде піднята до рівня тротуарів.

Ремонтні роботи відбуваються за кредитні кошти, їх проводить «Онур». Про відкриття дату відкриття дороги для проїзду ЛМР повідомить додатково.

Схема об'їзду під час ремонту вул. Залізничної (клікніть для збільшення)

На час ремонтних робіт об’їзд ремонтованої ділянки відбувається так:

зі сторони вул. Cтороженка: по вул. Щекавицька, вул. О. Степанівни, вул. Квітки-Основʼяненка, вул. Бортнянського, вул. Луцького з виїздом на вул. Шевченка.

зі сторони вул. Шевченка: вул. Бортнянського або вул. О. Луцького, вул. Братів Дужих, вул. Братів Міхновських з виїздом на вул. Городоцьку.

Вулиця Героїв УПА

Із травня у Львові розпочали ремонтні роботи на вулиці Героїв УПА, які відбуваються у три етапи. Зараз уже завершили перший етап (від вул. Степана Бандери до вул. Васильківського), наступний відрізок дороги – від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького розпочнуть ремонтувати з 29 червня. На час ремонту ділянку закриють для проїзду транспорту.

Ремонт вул. Героїв УПА виконує підрядна організація «Онур» з відтермінуванням оплати.

На час ремонтних робіт громадський транспорт курсує за зміненим маршрутом. Зокрема:

тролейбус № 22 «Університет – Автовокзал» курсуватиме: «Університет – площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за маршрутом)»

тролейбус № 30 «Університет – Ряшівська» курсуватиме: «Університет – Площа Святого Юра – Шептицьких – площа Кропивницького – Городоцька – Кульпарківська (далі за маршрутом)»;

автобус № 7 «вул. Гориня – вул. Чигиринська» курсуватиме: «вул. Городоцька (Приміський вокзал) – вул. Кульпарківська (далі за маршрутом)»;

автобус № 33 «вул. Січових Стрільців – вул. І. Пулюя» курсуватиме: «вул. Січових Стрільців – площа Святого Юра – вул. Митрополита Андрея – вул. С. Бандери – площа Кропивницького – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська (далі за маршрутом)».

Вулиця Шевченка

15 червня розпочався ремонт вул. Шевченка, на ділянці від будинку №358 (магазин «Сільпо») до повороту на вул. Брюховицьку. Ремонтні роботи на цьому відрізку триватимуть до 15 липня.

На цій ділянці облаштують три смуги для руху транспорту – дві в напрямку центру Львова, одну у напрямку мікрорайону Рясне. На час ремонтних робіт рух транспорту по вул. Шевченка не перекривають, а проїзд організовано у реверсному режимі.

Проспект Чорновола

В суботу та неділю, 27−28 червня, Шевченківська районна адміністрація проводитиме ремонт дорожнього покриття – суцільне асфальтування на пр. Чорновола, на відрізку від вул. Хімічної до вул. Липинського. Роботи відбуватимуться по смугах, забезпечать реверсний рух транспорту на цьому відрізку.

У суботу асфальтуватимуть 2 смуги в напрямку виїзду з міста, натомість з протилежної сторони буде організовано двосторонній (реверсний) рух. В неділю ж асфальтуватимуть 2 смуги у напрямку в’їзду у місто, тому двосторонній рух буде з протилежної заасфальтованої сторони. Виконуватиме роботи підрядна організація ТОВ «Шляховик-Т».