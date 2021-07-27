Green Grey раніше не раз критикували законодавство щодо української мови

Музиканти легендарного в 1990-х та на початку 2000-х українського гурту Green Grey заявили, що Офіс президента спершу запросив виконавців до участі в концерті до 30-річчя Дня Незалежності України, а потім відмовив, тому що їхня пісня написана російською мовою. Про це вони повідомили на сторінці гурту у Facebook у вівторок, 27 липня.

За їхніми словами, в кінці травня цього року їм надійшла пропозиція з Офісу президента взяти участь у великому святковому концерті на стадіоні «Олімпійський», присвяченому 30-річчю Незалежності України. Концепція концерту нібито полягає в тому, що зі сцени лунатимуть найпопулярніші пісні, що з'явилися за 30 років незалежності нашої країни. Групі Green Grey запропонували виступити з їх хітом «Под дождем».

«І раптом нам повідомляють, що концерт буде тільки з українськомовними артистами і ми вже не вписуємося в концепцію свята! Як на це реагувати?», – йдеться в повідомленні Green Grey.

Гурт вважає, що так «їх намагаються стерти з історії».

«Тепер, у зв'язку з «Полiтичною доцiльністю» нас намагаються стерти з історії України. Ми 100% український продукт! Записували пісні, знімали кліпи, давали концерти, платили податки, ростили дітей в Україні!! і як би кому не хотілося, у нас Українські паспорти й ми громадяни України! Так, ми співаємо російською, але чи варто віддавати (приписувати) всю російськомовну культурну спадщину Росії?!», – пишуть у своєму зверненні музиканти.

Думки коментаторів під постом музикантів розділилися: одні підтримали Green Grey, інші ж нагадали групі про те, що за 30 років вони не спромоглися записати пісень українською мовою.

Своєю чергою прес-служба Офісу президента у коментарі «УНІАН» заявила, що причиною відмови Green Grey в участі в концерті до Дня Незалежності стало публічне висловлювання представниками гурту щодо закону про державну мову.

У відомстві зауважили, що наразі обговорюються різні концепції концерту.

«Організаторам видається логічним, що в концерті до 30-річчя Незалежності України мають лунати пісні українською мовою. І це жодним чином не применшує внесок російськомовних виконавців у розвиток української музичної культури», – додали в ОП.

Наразі триває підготовка цього заходу, обговорюються різні сценарії, формується склад учасників і ведуться попередні перемовини з артистами.

«На жаль, форма, в якій представники групи Green Grey публічно висловили свою позицію щодо закону про державну мову, видається організаторам некоректною, а бажання привернути до себе увагу на штучно роздмуханому конфлікті – непродуктивним», – наголосили в Офісі президента.

Хто такі Green Grey та яке у них ставлення до закону про державну мову

Green Grey було засновано у 1993 році. Нині в його складі – Дмитро Муравицький («Мурік») та Андрій Яценко («Дизель»).

Гурт першим в історії України отримав нагороду MTV Europe Music Awards (у 1996 році в Лондоні; другу нагороду їм вручили 2009 року в Берліні).

Серед інших досягнень Green Grey – перші в українській історії виконавці, які підписали контракт із Pepsi (теж у 1996 році). Найвідоміші пісні гурту, окрім згаданого «Под дождем» – «Мазафака», «Эмигрант», «Стереосистема», «Тот день».

У 2005 році вони були авторами ініціативи «Наше право», що виступала проти «заборони концертів російськомовних музикантів», яку, на думку гурту, просувала тодішня «помаранчева влада».

Green Grey також раніше не раз критикували законодавство щодо української мови.

Зокрема, у 2018 році гурт випустив єдину українськомовну пісню «В одному човні», де говорили про «заборону» спілкуватися російською і поділ українців на «біле і чорне».

У липні 2021 року Муравицький в Instagram висловився щодо набуття чинності положеннями мовного закону: «Чимчикуй за мовчиками!».

Музикант супроводив свої слова непристойним жестом із середнім пальцем.