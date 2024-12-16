Маазут спричиняє більш помітний вплив на морську фауну

Російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи. Про це повідомила міжнародна екологічна організація Greenpeace у неділю, 15 грудня.

Міжнародна екологічна організація Greenpeace після аварії двох російських танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239» у Керченській протоці попередила про можливу екологічну катастрофу. Екологи наголошують, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

«Розлив швидше за все буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити», – йдеться у повідомленні.

Greenpeace пояснює, що вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти такі, як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив, у тому числі на морську фауну.

«З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив», – додають у повідомленні.

При цьому в організації заявили, що не очікують якихось заходів для зменшення впливу на довкілля від російських чиновників.

Відомо, що цей регіон вже страждав від суворих погодних умов, що призвели до витоку 1,2 тис. тонн мазуту з одного російського танкера. Інцидент стався у 2007 році біля острова Тузла. Тоді це призвело до серйозної шкоди, наслідки якої спостерігали за рік після аварії.

Нагадаємо, у неділю, 15 грудня, біля Керченської протоки почали тонути два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», які перевозили нафтопродукти, зокрема мазут. Їх нібито пошкодили високі хвилі у морі.