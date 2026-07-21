Правильний полив значно знижує ризик розвитку грибкових захворювань

Поєднання високої температури та підвищеної вологості створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Саме в таку погоду на рослинах найчастіше з'являються фітофтороз, борошниста роса, пероноспороз, різні види гнилі і плямистостей. Якщо не вжити заходів вчасно, інфекція може швидко поширитися грядками та суттєво зменшити врожай. Саме тому профілактика набагато ефективніша, ніж боротьба з уже розвиненою хворобою. Що варто зробити, пишуть «Новини.Info».

Не загущуйте посадки

Однією з головних причин поширення грибкових інфекцій є недостатня циркуляція повітря між рослинами. Загущені грядки довше залишаються вологими після дощу або поливу, що створює сприятливе середовище для розвитку збудників.

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Дотримуйтеся рекомендованої відстані під час висаджування культур, регулярно видаляйте зайве листя та пасинки у томатів, а також не забувайте про сівозміну. Після завершення сезону обов'язково прибирайте рослинні рештки, адже саме в них часто зимують збудники хвороб.

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Поливайте правильно

Правильний полив значно знижує ризик розвитку грибкових захворювань. Воду слід лити безпосередньо під корінь, не змочуючи листя.

Найкращий час для поливу – ранок. За день рослини встигають обсохнути, тому волога не затримується на листках до ночі. Вечірній полив, особливо у прохолодні ночі, навпаки, сприяє поширенню грибків.

Корисним буде й мульчування. Шар мульчі перешкоджає потраплянню спор із ґрунту на нижнє листя під час поливу або дощу.

Використовуйте профілактичні обробки

Для профілактики можна застосовувати біологічні препарати, які містять корисні мікроорганізми. Вони пригнічують розвиток збудників хвороб і створюють природний захист рослин.

Серед домашніх засобів популярними є розчини харчової соди, молочної сироватки та настій часнику. Такі обробки доцільно проводити регулярно, особливо після тривалих дощів, коли ризик зараження значно підвищується.

Підживлюйте рослини збалансовано

Міцні рослини значно краще протистоять інфекціям. Для цього їм необхідна достатня кількість калію, фосфору та мікроелементів.

Водночас не варто зловживати азотними добривами. Надлишок азоту стимулює швидкий ріст соковитої зеленої маси, але робить тканини рослин більш уразливими до грибкових захворювань.

Також під час вибору насіння варто звертати увагу на сорти та гібриди, які мають підвищену стійкість до поширених хвороб.