Григорій Козловський - засновник та почесний президент ФК «Рух», бізнесмен, меценат

Григорій Козловський, відомий меценат і засновник ФК «Рух», разом із командою продовжує активно підтримувати українських військових. Вони оголосили про новий благодійний крок — виділення 10 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання для реабілітаційного центру на базі комплексу Emily Resort. Це обладнання дозволить надавати безкоштовну допомогу пораненим захисникам та цивільним, підсилюючи проєкт, що функціонує з 2022 року.

Григорій Козловський разом із «рухівцями» та Emily Resort завжди активно реагують на виклики, що стоять перед українцями та ЗСУ. Вони надають допомогу як на фронті, так і в питаннях відновлення здоров'я цивільних і військових. Меценат та його команда не лишаються байдужими, сприяючи як у постачанні необхідного для війська, так і в організації медичної підтримки та реабілітації.

«Реабілітаційний процес у військових проходить в декілька етапів. Зокрема, спочатку відбувається консультація у спеціалістів, під час якої лікар визначає діагноз. Після цього власне розпочинається процес реабілітації на потужностях комплексу Emily та Академії «Руху». Відтак тепер цей проєкт буде підсилено сучасним дороговартісним медичним обладнанням», – розповів Григорій Козловський.

Григорій Козловський зазначив, що цей проект має на меті якісну реабілітацію та підтримку тих, хто постраждав через війну. Центр надаватиме безкоштовну допомогу пораненим військовим та цивільним українцям. А нове обладнання значно покращить можливості реабілітації.

«Працюємо на благо країни, аби допомогти нашим пораненим захисникам та цивільним відновити здоров'я. Це наша спільна місія», – зазначив Козловський.

Григорій Петрович Козловський разом із ФК «Рух» і комплексом Emily Resort раніше виділили 6 мільйонів гривень на важливі гуманітарні проєкти. Фінансова допомога пішла на протезування військових та цивільних у Superhumans Center і фонді «Unbroken», а також на відновлення лікарні «Охматдит». З початку війни меценат та його команда підтримують ЗСУ і організовують благодійні заходи для постраждалих дітей. Благодійна організація «Рух у майбутнє» також організовує спортивні турніри та свята для дітей-сиріт і переселенців, фінансує навчання медиків.