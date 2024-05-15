Григорій Козловський - бізнесмен і меценат, засновник ФК «Рух» (Львів)

Меценат, львівський бізнесмен та засновник ФК «Рух» Григорій Козловський та Emily Resort передали 2 мільйони гривень на потреби українських військових. Кошти передали у БО «БФ «Незламні» для протезування українських воїнів, повідомила у середу, 15 травня прес-служба ФК «Рух».

«Ми знаємо, що поки військові нас боронять від ворога - ми маємо працювати та допомагати. Допомагати не лише тим, хто зараз на фронті, а й допомогти тим, хто повернувся. Ми раді, що в Україні існують реабілітаційні центри, котрі не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх. Тому долучаємось до цієї ініціативи та передаємо БО «БФ «Незламні» кошти на купівлю компонентів, що забезпечать виготовлення якісних та ефективних протезів для наших військових. Дякуємо усім зазисникам та віримо – перемога буде. Слава Україні! Героям Слава!», – зазначив Григорій Козловський.

З початку 2024 року Григорій Козловський та Emily Resort передали на потреби ЗСУ понад 7,5 мільйонів гривень.

Національний реабілітаційний центр Unbroken - це місце де дорослі та діти отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. З початку війни тут пролікували більш як 15 тисяч поранених українців, серед яких 350 - діти. У центрі не лише встановлюють протези, а й виготовляють. У Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією. Усю медичну допомогу люди отримують безкоштовно.

«Засновник «Руху» Григорій Козловський та Emily Resort переказали на центр Unbroken 2 мільйони гривень. Це кошти які будуть спрямовані на допомогу нашим захисникам, які втратили кінцівки. За ці гроші ми зможемо купити комплектуючі до протезів і встановити штучні кінцівки тим, хто їх втратив захищаючи нас. Проблема із протезуванням в Україні стоїть дуже гостро, адже ми маємо тисячі українців, які втратили кінцівки на війні. Війна триває, а отже маємо нових поранених та потребуючих у протезуванні воїнів. Бо все що не захищає бронежилет травмується, особливо травмуються руки та ноги, наші захисники та захисниці їх втрачають. Тому до нашого центру «Незламні» першого медоб’єднання Львова потрапляє дуже багато людей, які потребують дуже складних реконструктивних операцій та протезування», – розповіла директорка із комунікацій та партнерств Першого медоб’єднання Львова та керівниця проєкту Unbroken Ірина Заславець.

За словами Ірини Заславець, завдяки допомозі мецената лікарі можуть встановлювати протези для українських захисників.

«Завдяки допомозі Григорія Козловського та Emily Resort ми зможемо встановити кінцівки для наших захисників і подарувати їм можливість знову ходити, рухатись і максимально відновлюватись. «БФ «Незламні» закуповує комплектуючі до протезів. Потім з них у майстерні Центру Unbroken виготовляється протез під кожну людину. Куксоприймач, який вдягається на частину ампутованої кінцівки, виготовляється індивідуально на кожну людину, згідно з параметрами тіла, а потім до нього допасовуються куплені частини протезу», – каже Ірина Заславець.

Григорій Козловський і «жовто-чорна» сім'я постійно допомагають ЗСУ. Українські воїни регулярно отримують від мецената різну техніку і спорядження, авто, дрони тощо. Григорій Козловський та Emily Resort підтримують низку бригад і постійно перебувають із ними на зв'язку, намагаючись максимально оперативно відповісти на всі запити військових.