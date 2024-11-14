Григорій Козловський - почесний президент ФК «Рух» (Львів)

Футбольний клуб «Рух», його засновник Григорій Козловський та Emily Resort зробили значний внесок у підтримку медичної сфери, перерахувавши 2 мільйони гривень на закупівлю важливих медичних інструментів для Центру Unbroken. За ці кошти буде придбано набір кардіохірургічних інструментів, які використовуватимуться для мініінвазивних кардіохірургічних втручань.

Це рішення стало відповіддю на запит благодійного фонду «Медичні інновації», метою якого є надання якісної медичної допомоги українцям, які постраждали внаслідок війни, зокрема військовослужбовцям. Сучасне обладнання дозволить проводити операції із мінімальними розрізами, що значно покращить процес реабілітації пацієнтів та дозволить надавати медичні послуги, що відповідають європейським стандартам кардіохірургії.

«Ми завжди готові підтримувати благодійні ініціативи, особливо коли йдеться про допомогу військовим та цивільним, які постраждали внаслідок війни. Для нас важливо, щоб вони мали доступ до якісної медичної допомоги, і ми раді долучитися до цього важливого процесу», – зазначив Григорій Козловський, засновник ФК «Рух».

Гендиректор Першого медоб'єднання Львова Олег Самчук також висловив подяку за підтримку: «Ми дуже вдячні ФК «Рух», Григорію Козловському та Emily Resort за цю благодійну допомогу. Перераховані 2 мільйони гривень дозволять нам закупити необхідні інструменти для кардіохірургічних втручань. Це допоможе нам лікувати наших захисників, серед яких є багато пацієнтів із серцево-судинними проблемами. Цьогоріч Emily Resort уже надав нам допомогу на закупівлю протезів для військових, тому ми дуже цінуємо їхню системну підтримку».

Григорій Козловський додав: «Це не перша та не остання наша подібна співпраця, адже ми й надалі підтримуватимемо подібні ініціативи».

Григорій Петрович Козловський, разом зі своєю командою ФК «Рух» та БФ «Рух у майбутнє», продовжує активно підтримувати українських військових. Зокрема, у жовтні вони провели аукціон на якому було зібрано 10 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. На ці гроші було придбано медичне обладнання для реабілітаційного центру, який працює на базі комплексу Emily Resort.

Раніше Григорій Козловський разом із ФК «Рух» та Emily Resort інвестували 6 мільйонів гривень у важливі гуманітарні ініціативи. Ці кошти були спрямовані на протезування військових та цивільних через Superhumans Center і фонд Unbroken, а також на відновлення лікарні «Охматдит».