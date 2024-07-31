Григорій Козловський - почесний президент ФК "Рух" (Львів), меценат і бізнесмен

Григорій Козловський та ФК «Рух» долучились до збору на FPV-дрони для прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7-го прикордонного загону. Комендатура швидкого реагування «Шквал» виконує бойові завдання на Сході країни, обороняючи її від російських окупантів.

Для допомоги прикордонникам ветерани «жовто-чорних» провели благодійний матч з ветеранами СК «Волинь», які об’єднались з працівниками гіпермаркету «Там Там».

За «жовто-чорних» у цьому матчі зіграли Юрій Паньків, Григорій та Борис Баранці, Ярослав Мартинюк, Максим Білий, Роман Іванов, Микола Морозюк, Артем Яшкін, Іван Шуга, Михайло Дячук-Ставицький, Валентин Слюсар, Богдан Єсип, Володимир Лапіцький, В’ячеслав Шевчук, Олег Шпур, Олег Гарас, Тарас Петрівський та інші.

Гра відбулася у Луцьку на стадіоні «Авангард» де команди зіграли три тайми по 25 хвилин. Поєдинок з ветеранами «Волині» «рухівці» завершили бойовою нічиєю з рахунком 3:3.

У перервах поєдинку та після матчу проходив благодійний аукціон. Серед лотів зокрема були футболка «Руху» з автографами гравців, футболки і бутси ексгравців національної збірної України та багато інших цікавих речей.

Під час матчу вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень, які скерували на закупівлю дронів для прикордонників.

«Вийшло гарне свято футболу і головне, що зібралось багато людей, які були задоволені побаченим та донатили на Збройні Сили України. Прикро, що в Луцьку зараз немає професійного футболу, але глядачі нарешті отримали яскраве видовище. Відчувалось, що вболівальники скучили за грою. Потрібно весь час підтримувати наших військовим і людям не можна забувати про те, що в Україні йде війна. Кожен повинен долучатись до допомоги нашим захисникам. Важливо, що нам вдалося зібрати кошти на дрони для прикордонників, якими вони знищуватимуть ворогів», – зазначив засновник ФК «Руху» Григорій Козловський.

Григорій Козловський та ФК «Рух» відіграють активну роль у підтримці української армії. У листопаді вони організували благодійний футбольний матч за участю зірок під гаслом «Віримо в ЗСУ». Кошти, зібрані під час цього матчу, дозволили придбати термобілизну для військових. Ця допомога була надана бійцям 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, а також підрозділам, що діють у Бахмуті.