Розширили перелік військових формувань, за контракт із якими можна отримати гроші

У Чортківській громаді збільшили допомогу при підписанні контракту зі Збройними Силами України до 50 тис. грн. Раніше кожен військовослужбовець міг отримати одноразово 20 тис. грн. Під час сесії Чортківської міськради 26 жовтня таку допомогу збільшили в півтора раза. Про це повідомили на сторінці Чортківської міської ради у фейсбуці.

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На сесії депутати внесли зміни до програми «Обороноздатність», збільшивши суму виплати з 20 до 50 тис. грн. Також розширили перелік військових формувань, за контракт із якими можна отримати гроші. Зокрема, додали контракти з Державною прикордонною службою та Національною гвардією. Претендувати на допомогу можуть військовослужбовці, які уклали контракт після 28 липня 2026 року, зареєстровані та проживають у Чорткові або в одному із сіл громади: Росохачі, Білій, Бичківцях, Скородинцях, Горішній Вигнанці, Пастушому чи Переходах.

Додамо, що подібну допомогу виплачують також і в Тернопільській громаді. Військовослужбовцям, які зареєстровані в обласному центрі, надають 10 тис. грн на закупівлю військової амуніції.

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В інших регіонах України діють схожі програми підтримки. Наприклад, Львівська громада виплачує одноразово 50 тис. грн за підписання контракту та за умови перебування на військовому обліку в місцевому ТЦК і реєстрації на Львівщині. Таку ж суму допомоги надають і в Івано-Франківській громаді. У Київській міській громаді бійці, які укладають контракт, отримують 30 тис. грн.