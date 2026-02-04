Громада в суді стягнула з «Лісів України» 280 тис. грн за незаконну вирубку дерев на Прикарпатті
Державне підприємство перерахувало до бюджету селищної ради всю суму завданої шкоди
Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов Калуської окружної прокуратури, зобов’язавши ДП «Ліси України» компенсувати Брошнів-Осадській громаді майже 280 тис. грн шкоди, завданої незаконною вирубкою дерев.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 4 лютого, самовільну вирубку дубів виявили на території Підмихайлівського та Брошнівського лісництв у 2021 році.
«Судова інженерно-екологічна експертиза оцінила збитки довкіллю у майже 280 тис. грн. Захищаючи інтереси Брошнів-Осадської громади, на території якої відбулася незаконна рубка, прокурори звернулися до Господарського суду Івано-Франківської області із позовом про відшкодування шкоди», – розповіли правоохоронці.
Суд першої інстанції підтримав позов прокуратури, а Західний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін. Наразі ДП «Ліси України» перерахувало всю суму до бюджету Брошнів-Осадської селищної ради.