Самовільну вирубку дубів виявили на території місцевих лісництв у 2021 році

Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов Калуської окружної прокуратури, зобов’язавши ДП «Ліси України» компенсувати Брошнів-Осадській громаді майже 280 тис. грн шкоди, завданої незаконною вирубкою дерев.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у середу, 4 лютого, самовільну вирубку дубів виявили на території Підмихайлівського та Брошнівського лісництв у 2021 році.

«Судова інженерно-екологічна експертиза оцінила збитки довкіллю у майже 280 тис. грн. Захищаючи інтереси Брошнів-Осадської громади, на території якої відбулася незаконна рубка, прокурори звернулися до Господарського суду Івано-Франківської області із позовом про відшкодування шкоди», – розповіли правоохоронці.

Суд першої інстанції підтримав позов прокуратури, а Західний апеляційний господарський суд залишив це рішення без змін. Наразі ДП «Ліси України» перерахувало всю суму до бюджету Брошнів-Осадської селищної ради.